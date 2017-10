Musica e relax nel weekend del Circolo Gagarin

Cosa succede questa settimana al Circolo Gagarin? Venerdì c’è un concerto con due band, suoni delicati da una parte e un piglio “tropicale” e multicolore dall’altro. Le band sono Lylo e Hit Kunle, locali i primi, veneti i secondi. Sabato e domenica il Circolo sarà il luogo di socialità e incontro, senza particolari iniziative. Il pensiero sarà infatti già rivolto a martedì 31 ottobre quando ci sarà una grande festa di Halloween.

Ecco tutti i dettagli

VENERDI’ 27 OTTOBRE – h: 22:00

live: LYLO + HIT KUNLE

Indie folk delicato per i Lylo, declinato in pianoforte, chitarra e la voce di Laura che vi rimarrà impressa. Siamo fortunati ad avere band così sotto casa. Dal veneto invece approdano al circolo gli Hit Kunle, capitanati dalla frontgirl di origini nigeriane Folake Oladun: il rock si contamina di influenze africane e latin. Loro lo chiamano “tropical rock“, noi ci crediamo e li aspettiamo a braccia aperte. Ingresso ad offerta libera.

SABATO 28 OTTOBRE

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30 in poi.

DOMENICA 29 OTTOBRE

Anche stasera Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30. In sala bar trovate come quasi tutte le domeniche i ragazzi de La Tana dei Goblin con i loro giochi da tavolo.

MARTEDI’ 31 OTTOBRE – h: 22:00

party & music powered by Dance Dance Dance

THE SCIENTIFICS + DJ set SOUL FINGER

Gli amici varesini di Dance Dance Dancehanno organizzato un festone di Halloween. Sul palco ci metto il garage sballosissimo dei The Scientifics, dopo il concerto direttamente dalle piste milanesi c’è il DJ setdi Soul Finger con la sua selezione funky, rocksteady, afro e caraibica. Festa e divertimento assicurato. Ingresso riservato ai soci ARCI, sottoscrizione 5,00 euro.