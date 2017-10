Musica e rugby per l’accoglienza, incontro alla Coopuf

via Morosini

Tempo di riaperture e tempo di presentazioni. Prima di ricominciare con la programmazione artistica (che verrà inaugurazione il 21 ottobre), il 13 ottobre alle Cantine Coopuf, alle 18, si terrà un incontro aperto al pubblico sul tema dell’accoglienza.

Protagonisti dell’incontro Lorenzo Fronte come moderatore, gli assessori Roberto Molinari e Rossella Di Maggio (Comune di Varese), Don Marco Casale (Caritas), Thierri Dieng (Cooperativa Sociale Ballafon), Stefano Bruno (C.P.I.A. ” Tullio de Mauro” Varese).

Una tavola rotonda come occasione di scambio di opinioni, di dialogo sul tema vivo e presente dell’accoglienza. L’intervento degli ospiti sarà intervallato da migranti che racconteranno le loro personali esperienze.

Tra loro vari artisti, tra cui gli Stregoni che dopo l’incontro porteranno la loro fusione di electro-tribalismo, hip hop, psichedelia, afro e gospel. Un progetto musicale nato dalla collaborazione tra Johnny Mox (a.k.a. Gianluca Taborelli) e Above The Tree (a.k.a. Marco Bernacchia) e si presenta come una ricerca della relazione con l’Altro attraverso il linguaggio universale della musica.

E’ di volta in volta la colonna sonora live che raccoglie tutte le voci e le musiche dei rifugiati e richiedenti asilo. Il progetto Stregoni è un vero e proprio laboratorio musicale dal vivo, che cerca di raccontare quello che accade ogni giorno non in mare, non ai confini del deserto, ma nelle nostre città. Per l’occasione verrà anche presentata al pubblico varesino la squadra di rugby “Diavoli Rossi” costituita da migranti e richiedenti asilo. Una dimostrazione di come anche lo sport, come la musica, possa unire ed accogliere.

L’appuntamento è alle Cantine Coopuf in Via De Cristoforis 5, alle 18 per la conferenza mentre alle 22 concerto.