Al Cinema Teatro Sociale lunedí 30 ottobre ore 21,00 proiezione di “My name is Adil” – La storia vera di Adil, che decide di partire.

La storia vera di Adil, che decide di partire dal Marocco per raggiungere il padre in Italia. La frattura sarà però dolorosa.

Adil è un bambino marocchino che vive in campagna. Il padre è venuto in Italia per cercare lavoro ed è il denaro che manda a casa a consentire a moglie e figli di andare avanti. Adil è però stato requisito dallo zio come guardiano delle pecore e l’uomo non gli riserva certo un trattamento di favore ma lo tratta quasi come uno schiavo. Finché un giorno Adil a 13 anni decide di raggiungere il genitore in Italia. La sua vita cambierà ma il senso di separazione dalle proprie radici si farà sentire.

MY NAME IS ADIL

Regia di Adil Azzab, Andrea Pellizzer, Magda Rezene. Un film con Husam Azzab, Hamid Azzab, Adil Azzab, Hassan Azzab, Zilali Azzab, Mohamed Atiq. Cast completo Titolo originale: My Name Is Adil. Genere Biografico – Italia, Marocco, 2016, durata 74 minuti. Uscita cinema martedì 24 ottobre

ingresso normale € 7,00

ridotto € 5,00