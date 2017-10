Nasce la pagina Facebook “FernoOnline”

Tempo libero generica

Fra gli obiettivi del nuovo esecutivo Gesualdi, c’è anche il rilancio del sito FernOnLine, un sito tematico nato nel 2015 in occasione di Expo 2015 per valorizzare le associazioni e il territorio di Ferno.

“La novità assoluta – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Alfredo Sabetti – riguarda la creazione della pagina Facebook di FernOnLine, con la quale si intende dare maggior visibilità ai contenuti del sito, condividendo nel contempo le varie pubblicazioni delle pagine facebook delle associazioni territoriali. Si darà in tal modo più visibilità ai temi di competenza del sito permettendo di instaurare un rapporto ancora più diretto fra il Comune, le associazioni e i cittadini”.

Fra i contenuti della pagina facebook, che in meno di 24 ore dal suo lancio è già riuscita a raccogliere più di 100 like, saranno presenti gli articoli dei giornali cartacei e on-line riguardanti Ferno. Ci saranno inoltre anche i manifesti delle sedute del Consiglio Comunale, per dare loro massima diffusione.

“Crediamo molto nella riuscita di questa iniziativa – sottolinea l’Assessore Sabetti – in quanto sarà uno strumento a disposizione di tutti coloro che amano Ferno e che vogliono contribuire a renderla ogni giorno migliore”

La gestione della pagina facebook (Fernonline) sarà gestita direttamente dall’Assessore Alfredo Sabetti con la collaborazione del consigliere di maggioranza Enzo Misiano.