Nasce Officina C@ffè, un nuovo punto di incontro per giovani e aziende

Foto varie

Nuove tecnologie e creatività, wi-fi e consulenza per sviluppare i propri talenti.

E’ in questo mix che si sviluppa il potenziale di Officina C@ffè, il nuovo punto di incontro per giovani e aziende che sarà inaugurato sabato 21 ottobre, alle 11, a Venegono Inferiore.

Officina C@ffè – che ha sede in via Mauceri 28, è un’iniziativa firmata da Giovani di Valore, il progetto di Fondazione Cariplo che mette in relazione giovani, imprese e territorio e che coinvolge 17 partner del mondo delle imprese e del sociale e 46 Comuni della Provincia di Varese, rivolgendosi ad un bacino d’utenza di quasi 21mila giovani del territorio.

Realizzata dal Comune di Venegono Inferiore nell’ambito delle politiche giovanili e occupazionali, in collaborazione con la cooperativa Solidarietà e Servizi – da oltre dieci anni attiva sul territorio per sostenere le persone con disabilità nell’ingresso nel mondo del lavoro – Officina C@ffè è la decima tappa di un percorso iniziato un anno e mezzo fa e che ha permesso ad oggi di allestire altrettanti presidi sul territorio per sostenere i giovani nello sviluppo dei propri talenti e progettare un percorso professionale efficace.

«La sfida di Officina C@ffè è far incontrare i giovani e le imprese – spiega Mattia Premazzi, sindaco di Venegono Inferiore – per far crescere la comunità è necessario far crescere i giovani. D’altro canto le aziende devono trovare sul territorio le risorse e le competenze di cui hanno bisogno per svilupparsi. Officina C@ffè raccoglie le esigenze di un territorio in cui la disoccupazione giovanile ha sfiorato il 24%».

Officina C@ffè offre servizi a giovani e imprese del territorio: l’obiettivo è favorire il dialogo tra le nuove generazioni e gli esperti per acquisire competenze e tecniche di ricerca del lavoro, sostenere i giovani nella progettazione e realizzazione di nuove idee imprenditoriali. Le aziende, invece, troveranno sostegno nell’attivazione di stage, tirocini, Garanzie Giovani e consulenze a tema HR e Business Process Outsourcing.

«I dati ci dicono che i giovani non trovano interessanti gli uffici pubblici delegati ai servizi di sostegno al lavoro – dice Giorgia Piana, responsabile del servizio – La sfida di questo nuovo sportello è concentrare tutti i servizi attivi del lavoro in questi luoghi percepiti dai giovani come utili e stimolanti».

Nello spazio di Officina C@ffè si possono trovare postazioni PC gratuite e wifi per favorire la navigazione web e lo scambio di idee. L’ambiente informale consente anche di consumare cibi e bevande e studiare.

«La collaborazione tra i partner del progetto e i Comuni inizia a dare i risultati attesi – conclude Giorgia Piana – Non a caso, il Comune di Vengono Inferiore ha voluto potenziare e ampliare le prestazioni offerte da Officina C@ffè, cosi come concepita da Giovani di Valore inizialmente».

Officina C@ffè sarà aperta al pubblico dal lunedi al venerdì dalle 14 alle 18, oltre alle aperture straordinarie per gli incontri in calendario. Un grande schermo interattivo esposto in vetrina informerà i giovani di tutte le novità e iniziative in cantiere.

Per il primo mese di apertura sono già in programma due incontri. Sabato 28 ottobre dalle 9 alle 12 un workshop con i ragazzi delle scuole superiori sul rapporto tra scuola e impresa, e giovedì 9 novembre dalle 18 alle 20.30 un laboratorio su come usare i social per costruirsi un percorso lavorativo.

Ma il primo appuntamento per giovani, imprese, cittadini è per sabato 21 ottobre alle 11 per l’inaugurazione del nuovo spazio, con l’intervento delle autorità, del delegato di Fondazione Cariplo e di Eleonora Voltolina, direttore della Repubblica degli Stagisti.

Seguirà un aperitivo per tutti.