Nascondevano 160 kg di marijuana, due 30enni in manette

Marijuana sequestrata dalla polizia

I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno portato a termine un’importante operazione di servizio condotta dai militari del Nucleo Investigativo di Monza, i quali hanno tratto in arresto due albanesi, di 29 e 33 anni, incensurati, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di uno specifico servizio conclusosi a Milano, in zona Lambrate, i militari hanno intercettato e bloccato il 33enne mentre scaricava in un box della zona 22 colli incellofanati contenuti in un monovolume appena ricevuto in strada dal connazionale. Gli operanti hanno appurato che si trattava di ben 160 kg. di marijuana, pronta ad essere smerciata al dettaglio. I controlli sono stati estesi anche all’abitazione del 29enne, nella cui cantina, a Legnano, sono stati rinvenuti ulteriori 11,5 kg. della medesima sostanza.

Entrambi gli arrestati sono stati condotti a San Vittore, mentre proseguono le verifiche per determinare l’origine e la destinazione dello stupefacente.

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti posta incessantemente in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, che dall’inizio dell’anno ha prodotto 860 arresti e il sequestro di oltre 1.600 kg. di droga e di 1400 piante di cannabis.