Natale solidale coi prodotti dell’associazione Bianca Garavaglia

associazione bianca garavaglia

Il periodo natalizio è quel particolare momento dell’anno in cui la maggior parte delle persone si impegna per cercare di rendere felici i propri cari e le persone a loro più vicine: dalla corsa ai regali, alla ricerca dei cibi più prelibati da cucinare, ognuno come può ha l’obiettivo di far spuntare un sorriso sulla bocca di chi vuole bene.

La solidarietà è dunque il sentimento dominante e caratteristico del Natale, per questo motivo l’associazione Bianca Garavaglia ONLUS di Busto Arsizio, offre alle aziende la possibilità di trasformare il loro Natale in un autentico gesto di bontà.

Scegliendo uno dei loro prodotti solidali, per realizzare i classici cesti natalizi da distribuire a dipendenti, si sostengono i progetti di ricerca e cura sui tumori infantili, a favore della pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei tumori di Milano.

É possibile la personalizzazione del logo aziendale sui prodotti scelti, per informazioni riguardo ai prodotti e per gli ordini rivolgersi a: info@abianca.org oppure allo 0331635077.

L’associazione Bianca Garavaglia sostiene dal 1987 la ricerca sui tumori pediatrici.