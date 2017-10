“Nati per leggere”, un libro per i neogenitori

biblioteca carnago apertura bica

Come da tradizione l’amministrazione comunale di Cassano Magnago dà il benvenuto ai nuovi nati cassanesi attraverso una lettera di congratulazioni a mamma e papà.

Da lunedì 16 ottobre, oltre alla lettera, ai neo genitori verrà consegnato in dono un libro dal titolo “Guarda che faccia!”



Il Comune di Cassano Magnago ha aderito al progetto “Nati per leggere” che ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini in età compresa tra i sei mesi e i sei anni. Le ricerche scientifiche infatti dimostrano che leggere ai bambini in età prescolare, con una certa continuità, aumenta le capacità cognitive, sviluppa il linguaggio e la comprensione, arricchisce la relazione bambino-adulto.

«Per tutti questi motivi, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Busto Arsizio-Valle Olona, si è deciso di regalare a tutti i nuovi nati e ai loro genitori questo libro illustrato da leggere insieme» spiega il sindaco Nicola Poliseno. «Sottolineiamo inoltre l’importanza di continuare questo percorso nella nostra preziosa Biblioteca Comunale dove si possono trovare molti libri di stoffa, di plastica, cartonati, adatti alle piccole mani di piccoli esploratori, insieme ai consigli delle bibliotecarie. Entrare in biblioteca è un altro gesto d’amore che non costa nulla: tutto il materiale può essere consultato liberamente e l’iscrizione al prestito è gratuita e permette di portare a casa fino a dieci libri per un mese. Vi ricordiamo solo che per iscriversi bisogna presentare la carta regionale dei servizi che funzionerà come tessera della biblioteca. Auguriamo a tutti buona lettura!».

La Biblioteca Comunale è aperta al pubblico in questi orari:

Lunedì 20.30-22.30 Giovedì 14.30-18.30

Martedì 14.30-18.30 Venerdì 09.00-12.30 e 14.30-18.30

Mercoledì 9.00-12.30 Sabato 14.30-18.30