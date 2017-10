“Natura in movimento”, una occasione per tutte le scuole

ticino parco fiume veduta

Il Parco del Ticino partecipa al progetto “Natura in Movimento”, promosso dal sistema dei Parchi lombardi con un contributo economico di Regione Lombardia. Il progetto, rivolto a tutte le scuole lombarde (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) consente di scegliere tra le tante attività proposte gratuitamente dalle aree protette, partecipando a iniziative finalizzate alla scoperta e studio del “in trasformazione” attraverso cinque temi, dalla qualità ambientale alla evoluzione degli ecosistemiu, dai “corridoi biologici” all’esplorazione delle aree protette in modo ecosostenibile.

«Il Parco del Ticino, da sempre impegnato nell’ educazione ambientale, non può che accogliere con entusiasmo questo nuovo progetto – precisa il consigliere del Parco Beatrice Bassi – soprattutto perché scaturito da tutto il sistema dei Parchi lombardi, elemento che dà più ampio respiro alle iniziative e maggior scelta per le scuole. La partecipazione concreta di Regione Lombardia attesta l’attenzione dell’Ente all’educazione ambientale, ma soprattutto che l’ambiente e la sua tutela sono materie che devono avere un ruolo centrale nella formazione dei cittadini di domani e nelle scelte delle istituzioni e dei cittadini di oggi».

Cinque le proposte didattiche promosse dal Parco del Ticino:

- La natura delle favole rivolto alle scuola dell’Infanzia e Primaria I ciclo

-La marcita scrigno di vita rivolto alla Scuola Primaria II ciclo e Secondaria I°

- Detective della natura sulle tracce dello scoiattolo rosso rivolto alla Scuola Secondaria I°

- Emozioni in camino rivolto alla Scuola Primaria e Secondaria I° e II° ciclo

-Ecosistemi e corridoi ecologici rivolto alla Scuola Primaria II ciclo e Scuola Secondaria I°

Aderire ad uno dei percorsi educativo-didattici, è totalmente gratuito , è sufficiente registrarsi al Programma Didattico Sistema Parchi al link www.areaparchi.it, realizzare, con l’aiuto della Guida Naturalistica, un filmato o un elaborato per partecipare al concorso “Territori Mutanti” e formulare, con l’aiuto della Guida Naturalistica, dieci domande “intelligenti” per co-creare il gioco on-line “Trivia Quiz”. La partecipazione ai percorsi educativo-didattici è possibile in un lasso di tempo compreso tra l’1.01.2018 e il 31.10.2018. Le richieste saranno soddisfatte in base all’ordine di arrivo e sino al raggiungimento del budget economico a disposizione. Ogni Istituto Scolastico non potrà partecipare con più di due classi. Entro venerdì 17 novembre 2017 sarà comunicato l’esito dell’iscrizione. A partire da venerdì 1 dicembre 2017, gli insegnanti delle scuole iscritte, saranno contattati direttamente dalle Guide Naturalistiche facenti parte del “gruppo di lavoro del Parco”, per gli accordi del caso.