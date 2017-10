Nature Urbane, gli eventi di sabato

Ultimo fine settimana per il festival Nature Urbane, ecco il programma della giornata di sabato 7 ottobre.

Ore 09:00 – VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO – Via Sacra

VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO

Tratta dal Sacro Monte al Lago di Varese

Un cammino di altri tempi dove la magnificenza delle montagne lascia il posto a splendidi panorami: la Via Francisca del Lucomagno è un percorso fitto di testimonianze storiche e religiose, che nell’antichità consentiva a pellegrini ed imperatori di raggiungere Roma partendo dal Lago di Costanza. L’itinerario proposto ripercorre un tratto significativo del Cammino della via Francisca che dal Sacro Monte, attraversando il centro città, arriva sino al Lago di Varese.

Conclusione percorso nei pressi del Cimitero di Cartabbia, sulla piana di Capolago (il percorso intero della tappa n. 3 prosegue attraverso Via Novellina per raggiungere Gazzada). Ritrovo alle ore 8.45 sotto la Statua del Mosè, località Sacro Monte (in cima alla Via Sacra). Per raggiungere il Sacro Monte è possibile usufruire del servizio navetta. La navetta partirà alle ore 8.15 da piazzale De Gasperi e arriverà in piazzale Pogliaghi (Sacro Monte). Anche per il ritorno è possibile usufruire del servizio navetta: il bus partirà alle ore 16.15 dal Cimitero Cartabbia (piana di Capolago) per riportare i camminatori in piazzale De Gasperi.

Prenotazione su www.vareselandoftourism.com/eventivfl

Ore 10:00 – PALACE GRAND HOTEL – via Luciano Manara n. 11 – Varese

L’ARCHITETTO GIUSEPPE SOMMARUGA A VARESE

Nell’anno in cui ricorrono il centenario della scomparsa e i centocinquantanni dalla nascita dell’architetto Giuseppe Sommaruga, Confcommercio Imprese per l’Italia-Uniascom della Provincia di Varese e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, contribuiscono a celebrare le opere del più importante del Liberty a Varese.

Dopo il lunch I sapori della Belle Époque, ripresa dei lavori con la proiezione di filmati di Varese di inizio Novecento (videoteca della Provincia di Varese) e tavola rotonda Le opere di Giuseppe Sommaruga a Varese: prospettive di recupero e rivitalizzazione per un turismo culturale. Saranno presenti:

Davide Galimberti, sindaco di Varese

Giorgio Angelucci, presidente Confcommercio Provincia di Varese

Cristina Cappellini, assessore alla culture, identità e autonomie, Regione Lombardia

Ornella Selvafolta, Professore ordinario Politecnico di Milano: Giuseppe Sommaruga e l’architettura milanese tra Otto e Novecento.

Luca Rinaldi, Sovrintendente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese: Giuseppe Sommaruga a Varese

Angela Baila, Professore Politecnico di Milano: Le ville al Campo dei Fiori (1910-1915)

Marco Tamborini, Società Storica Varesina, Nuovi elementi conoscitivi dell’attività di Sommaruga a Varese

Giuseppe Sommaruga e l’architettura milanese tra Otto e Novecento.

Ore 10:00, 11:30, 15:00, 16:30 – VILLA FESTI-ZAMBELETTI – Velate, Via Carini n. 17 – VILLA FESTI-ZAMBELETTI

Visita guidata al parco, ritrovo 15 minuti prima dell’orario indicato all’ingresso della villa. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria.

Ore 10:00 – VILLA ANDREA PONTI – Biumo superiore, piazza Litta n. 2

VILLA ANDREA E PERCORSO BOTANICO NEL PARCO DELLE VILLE PONTI

Visita guidata al parco, ritrovo 15 minuti prima dell’orario indicato all’ingresso della villa. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria. In collaborazione con l’Associazione Florovivaisti Varesini.

Ore 10:00 – MONASTERO DI TORBA – Via Stazione – 21040 Castelseprio VARESE

IL SILENZIO

Ascolto e sospensione in connessione con la natura circostante

Uno speciale appuntamento nell’ambito del festival del paesaggio Nature Urbane

Il Monastero di Torba, luogo dal fascino schietto e meraviglioso, immerso in un’atmosfera lontana dai ritmi della quotidianità, sospesa nel silenzio di una natura benevola ed estraneo al comune scorrere del tempo, dedica una giornata al tema del silenzio. Un percorso attraverso le parole di Mario Brunello, la “non musica” di John Cage e i richiami della natura.

Visite guidate con l’agronomo alle ore 10.30 – 11.30 – 15.30 – 16.30.

Visite guidate alla torre e alla chiesa alle ore 11.00 – 12.30 – 14.30 – 16.00 – 17.00

Ore 10:00, 11:00 – VILLA E BIRRIFICIO PORETTI – via Olona n. 103 – Induno Olona, Varese

VILLA E BIRRIFICIO PORETTI

Ritrovo all’ingresso del birrificio e a seguire visita guidata alla dimora e al birrificio.

Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria.

ore 10:00, 11:00, 16:00

VILLA BIUMI-REDAELLI – Biumo Superiore, Via Paisiello n. 9

Visita guidata al parco, ritrovo 15 minuti prima dell’orario indicato all’ingresso della villa. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria.

Ore 10:00, 11:00, 15:00, 16:00 – VILLA SAN FRANCESCO – Biumo Superiore, Via Mozzoni n. 10

VILLA SAN FRANCESCO

Visita guidata al parco, ritrovo 15 minuti prima dell’orario indicato all’ingresso della villa. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria.

Ore 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 – VILLA DELLA PORTA BOZZOLO – Viale Senatore Camillo Bozzolo n. 5 – 21030 Casalzuigno VARESE

GIORNATA FAI

Villa della Porta Bozzolo – Ritrovo 15 minuti prima della partenza e a seguire visita guidata ai parchi

Ore 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 – MONASTERO DI TORBA – Via Stazione – 21040 Castelseprio VARESE

GIORNATA FAI

Monastero di Torba – Ritrovo 15 minuti prima della partenza e a seguire visita guidata ai parchi – Ore 10:30, 11:30, 15:30, 16:30

VILLA PANZA-FAI – Biumo Superiore, piazza Litta n. 1

GIORNATA FAI – Villa Panza-FAI – Ritrovo 15 minuti prima della partenza e a seguire visita guidata ai parchi

Ore 11:00, 15:00, 16:30 – VILLA PARADEISOS – Casbeno, Via Campigli n. 34

Visita guidata al parco, ritrovo 15 minuti prima dell’orario indicato all’ingresso della villa. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria.- Ore 11:00, 15:00, 16:00 – VILLA MOZZONI – Biumo Superiore, Vicolo Torelli n. 1

VILLA MOZZONI

Visita guidata al parco, ritrovo 15 minuti prima dell’orario indicato all’ingresso della villa. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria. – Ore 11:00, 15:00, 16:00, 17:00 – VILLA CARMEN SYLVA – Montello, Via Marzorati n. 16

VILLA CARMEN SYLVA

Visita guidata al parco, ritrovo 15 minuti prima dell’orario indicato all’ingresso della villa. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria. – Ore 11:00, 15:00, 16:00 – VILLA BIANCHI PIATTI CLERICI – Velate, Via Duca D’Aosta n. 15

VILLA BIANCHI PIATTI CLERICI

Visita guidata al parco, ritrovo 15 minuti prima dell’orario indicato all’ingresso della villa. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria. – Ore 11:00, 14:00, 15:00 – VILLA ALETTI-SPARTIVENTO – Biumo Superiore, Via Castiglioni n. 22

VILLA ALETTI-SPARTIVENTO

Visita guidata al parco, ritrovo 15 minuti prima dell’orario indicato all’ingresso della villa. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria. – Ore 11:00 – VILLA PANZA-FAI – Biumo Superiore, piazza Litta n. 1

L’ARCHITETTURA DI UN GIARDINO

Conversando con Paolo Pejrone. “Penso che ci sia una relazione importate tra il fare giardini e la tutela del paesaggio. La creazione del paesaggio miniaturizzato del giardino può persino aiutare a capire i problemi del macropaesaggio” (2011)

Ore 14:00, 15:00, 16:00 – VILLA COLOMBO – Bosto, Via S. Pedrino n. 10

VILLA COLOMBO

Visita guidata al parco, ritrovo 15 minuti prima dell’orario indicato all’ingresso della villa. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria.

Ore 17:00 – VILLA PANZA-FAI – Biumo Superiore, piazza Litta n. 1

CONCERTO DI ALESSANDRO TAVERNA

Con il pianoforte Pleyel di Villa Panza

Musiche ispirate ai temi della natura e del paesaggio eseguite su pianoforte Pleyel.

Programma

Indicato dalla critica musicale inglese come «successore naturale del suo grande connazionale Arturo Benedetti Michelangeli», Alessandro Taverna possiede una creatività musicale capace di «far sorgere un sentimento di meraviglia come una visita alla sua nativa Venezia».

Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso Pianistico di Leeds nel 2009. Da allora la sua carriera lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali: Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall e Wigmore Hall di Londra, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di Berlino, Philharmonic Hall di Liverpool, Sala Verdi e Auditorium di Milano, Bridgewater Hall di Manchester, Auditorium Parco della Musica di Roma.

In occasione del concerto di Villa Panza-FAI, Taverna suonerà sul pianoforte Pleyel di proprietà della Villa stessa. Costruito per l’Esposizione Universale di Parigi del 1855, di questo particolare modello ne sono stati censiti soltanto due esemplari al mondo.

DEBUSSY, Reflets dans l’eau (da Images, Premiere Serie)

CHOPIN, Ballata n. 1 in Sol minore, op. 18

RAVEL, Jeux d’eau

CHOPIN, Ballata n. 4 in Fa minore, op. 52

DEBUSSY, L’isle joyeuse

CHOPIN, Andante spianato e Grande polacca brillante op. 22

Ore 18:30 – VILLA MIRABELLO – Varese, Piazza Motta n. 4

DI RAMO IN RAMO DI VILLA IN VILLA

Viaggio a puntate con Il barone rampante di Italo Calvino

Arianna Scommegna legge la nona puntata: Stava appeso a un tronco nel suo sacco imbottito, con solo la testa fuori, come un nidiaceo…(da Italo Calvino)

Lettura a puntate de Il barone rampante nella scenografia incantevole degli alberi secolari dei parchi cittadini. Ogni sera alle 18.30 dieci attori eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le vicende di Cosimo, il giovane barone che il 25 giugno 1767, dopo un banale litigio col padre, sale su un albero, si arrampica tra i rami, passa da una pianta all’altra, e decide che non scenderà mai più. Una narrazione evocativa e simbolica, ricca di peripezie e di incontri, di personaggi memorabili, amori romantici e passionali, vicende irresistibilmente comiche. Gli interpreti portano in vita un mondo fatto di risvegli, di odori e rumori che hanno la forza suggestiva e prorompente della natura per dare forma e voce a quel mondo al tempo stesso fantastico e poetico che fa di Calvino un grande creatore di universi immaginari e al tempo stesso estremamente lucidi, reali, attuali.

In caso di maltempo la lettura si terrà nella Sala Ottagonale dei Musei Civici di Villa Mirabello.

Ore 20:30 – VIA SACRA E BORGO DI S. MARIA DEL MONTE – Località Prima Cappella

SALITA IN NOTTURNA LUNGO LA VIA SACRA

Ritrovo alla Prima Cappella, a seguire salita in notturna lungo la Via Sacra con Eugenio Guglielmi, docente universitario di Estetica, conversazione conclusiva alla Casa Museo Pogliaghi.

Descrizione itinerario

Percorso iniziatico tra culto e simbolo in notturna lungo la Via Sacra, patrimonio dell’UNESCO, con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale Campo dei Fiori. La passeggiata sarà guidata dal professor Eugenio Guglielmi, docente di Estetica all’Università degli Studi di Firenze.

L’itinerario si sviluppa su un dislivello di circa 400 metri e pertanto si consiglia di indossare calzature comode.

Servizio navetta gratuito da piazzale De Gasperi alle 20.00, con arrivo per le 20.30 in località Prima Cappella; ritorno 23.30 da piazzale Pogliaghi con arrivo in piazzale De Gasperi a mezzanotte circa.

In collaborazione con il Parco Regionale Campo dei Fiori.

Prenotazioni e informazioni sul sito ufficiale, clicca qui