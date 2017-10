Nature urbane, il programma dell’ultimo giorno di festival

Nature urbane in baragiola

Gran finale domenica 8 ottobre per il festival Nature Urbane.

Anche domenica il programma sarà ricco di iniziative alla scoperta di ville, giardini e parchi, e con il suggestivo percorso panoramico al Campo dei Fiori e le visite all’Osservatorio astronomico Schiaparelli.

Ci saranno ancora appuntamenti musicali a Velate e a Villa Panza, e poi l’ultima lettura di “Di ramo in ramo di villa in villa”, viaggio a puntate con “Il barone rampante” di Italo Calvino: sarà Gioele Dix, nella cornice dei Giardini Estensi, a chiudere la rassegna narrativa che tutte le sere ha incantato gli spettatori nella splendida scenografia degli parchi secolari cittadini.

L’evento di chiusura del festival è in programma alle 15 nel Salone Estense di Via Sacco 5. Saranno presenti il sindaco di Varese, Davide Galimberti, Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Roberto Cecchi, assessore a Cultura e Turismo del Comune di Varese e Cristina Cappellini, assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia.

IL PROGRAMMA DELL’ULTIMO GIORNO

Domenica 8 si comincia alle 9 con il percorso panoramico del Campo dei Fiori che partirà dalla Pensione Irma alle 8.45. Il suggestivo cammino darà la possibilità ai visitatori di osservare in tutta la sua bellezza i panorami tra arte e natura che offre il territorio varesino. Si tratta di 4 chilometri circa di strada, con 2 ore circa di percorrenza. Il percorso è adatto a tutti.

Sempre al Campo dei Fiori alle 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 sarà possibile, su prenotazione, partecipare a delle visite guidate all’Osservatorio Astronomico “Schiapparelli”.

Le visite alle ville private in programma per domenica 8 ottobre, sono invece a villa Festi-Zambeletti, villa Biumi-Redaelli, villa e Birrificio Poretti, villa Aletti-Spartivento, villa Agosteo, villa Paradeisos, villa Bianchi Piatti Clerici, villa Carmen Sylva, villa Colombo.

Nature Urbane si svolge anche nelle castellanze e domenica, nel teatrino dell’oratorio di Velate, è in programma il concerto di Pietro Fabris al violino e Francesco Ricci al pianoforte.

Gli altri due appuntamenti del gran finale di Nature Urbane saranno a villa Panza con il Giardino dei suoni – Ma che musica!: concerti del Gordon Ensemble per genitori e bambini da 0 a 6 anni a cura di AIGAM – Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale.

Infine alle 18.30 ai Giardini Estensi la decima e ultima puntata di “Di ramo in ramo, di villa in villa”, viaggio a puntate con le letture de “Il barone rampante” di Italo Calvino. Ospite Gioele Dix che terminerà la narrazione che ha portato per dieci giorni, ogni sera, attori eccellenti a raccontare tra gli alberi le vicende di Cosimo, il giovane barone che il 25 giugno 1767, dopo un banale litigio col padre, sale su un albero, si arrampica tra i rami, passa da una pianta all’altra, e decide che non scenderà mai più.

GUARDA TUTTI I VIDEO DI “DI RAMO IN RAMO, DI VILLA IN VILLA”

Una narrazione evocativa e simbolica, ricca di peripezie e di incontri, di personaggi memorabili, amori romantici e passionali, vicende irresistibilmente comiche che fanno di Calvino un grande creatore di universi immaginari e al tempo stesso estremamente lucidi, reali, attuali.

TUTTI GLI ARTICOLI SU NATURE URBANE