Nature Urbane: «Un successo»

Ai piedi del grande faggio dei giardini estensi, dove si è aperto e si è chiuso il festival Nature Urbane, i rappresentanti delle liste che sostengono l’Amministrazione guidata da Davide Galimberti hanno incontrato i giornalisti per fare una valutazione dei dieci giorni varesini dedicati al paesaggio, alle ville e ai giardini.

Luca Conte, capogruppo in Consiglio comunale del Pd, Luca Paris, Francesco Spatola ed Emilio Corbetta hanno sottolineato l’importanza dell’evento, la sua capacità di aggregare un pubblico entusiasta e partecipe, parlando sia ai varesini, sia ai molti arrivati da fuori città per assistere agli oltre duecento appuntamenti svoltisi in dieci giorni. In particolare Paris ha rivendicato l’obiettivo raggiunto grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione, alle molte collaborazioni esterne e alla capacità organizzativa dimostrata dai dipendenti del Comune, mentre Conte, dal canto suo, ha sottolineato l’attualità del tema scelto per la manifestazione e la piena attinenza con le peculiarità della città.

Tommaso Piatti e Maria Paola Cocchiere, consiglieri della Lista di Davide Galimberti, hanno richiamato l’attenzione sulla partecipazione delle famiglie e dei moltissimi studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado: la proposta è stata attrattiva ad ogni livello ed anche popolare, considerata la straordinaria risposta dimostrata dalla cittadinanza.

Valerio Crugnola ed Angelo Del Corso, della lista Varese 2.0. hanno sostenuto come il successo di questa edizione debba essere uno stimolo a lavorare tutto l’anno per promuovere l’edizione successiva. Inoltre, questa esperienza, alta e di grande qualità culturale, può svolgere la funzione di volano per far uscire la Fiera di Varese da una dimensione provinciale, per ripensarne la formula in modo che possa virtuosamente collegarsi al prossimo festival Nature Urbane.

Enzo Laforgia, infine, della Lista Progetto Concittadino, ha sostenuto che la scelta tutta politica di puntare al paesaggio, all’ambiente e al verde per una iniziativa così ambiziosa dovrà ora essere sostenuta da coerenti azioni amministrative, affinché a Varese si possa veramente migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.

Da parte di tutti l’invito a lavorare fin da domani per l’edizione 2018.

