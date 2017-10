“Negare le criticità non porta a migliorare”

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Un comitato per l’ospedale e non contro. Giorgio Arca, presidente del neonato comitato “Noi per l’ospedale” torna a parlare per chiarire la posizione dei cittadini che hanno deciso di riunirsi e chiedere maggiore qualità e attenzione alle esigenze dei pazienti varesini.

In particolare non sono piaciute le parole del direttore generale dell’ASST Sette Laghi Callisto Bravi che ha definito professionisti e cittadini scontenti come “ vittime di lesa autoreferenzialità”: « “NOI PER L’OSPEDALE!” non è un comitato composto da persone che si basano su se stesse, ma utenti/pazienti che, nonostante la loro condizione di salute, riescono con entusiasmo a dedicarsi a quelli che hanno più bisogno in ospedale. E anche i professionisti che purtroppo, non ci sono più, meritano maggiore rispetto, visto che con la loro professionalità e passione, si sono interamente dedicati ai pazienti e alle loro famiglie, trascurando spesso le proprie famiglie».

Le critiche nate dal basso sono figlie di un malcontento emerso nel corso degli anni da parte di un gruppo di utenti, davanti a un cambiamento dell’assistenza non ritenuto “accettabile”: « Per quanto riguarda le parole di un gruppo di medici che difendono l’ospedale” – prosegue Arca – per fortuna che esistono alcuni reparti che funzionano bene e un gruppo di una trentina di medici che non si lamenta. Peccato che non sia così per tutti e c’è da augurarsi che non succeda anche a queste oasi felici, ciò che purtroppo è successo ad altri. Nessuno ha mai sostenuto che tutto funziona male e nessuno vuole creare sfiducia nei cittadini. Ma che ci sono delle pesanti criticità, dovute a delle decisioni strategiche aziendali con conseguenze negative per molti ammalati. Negare queste criticità non porta a migliorare.

In queste settimane “NOI PER L’OSPEDALE!” ha lavorato intensamente, incontrando esponenti politici regionali, operatori sanitari e universitari e a breve ci sarà anche un confronto richiesto dalla Direzione Generale, che ha proposto l’avvio di una collaborazione.

Molto si è mosso e al termine di tutte le consultazioni, “NOI PER L’OSPEDALE!” trarrà le conclusioni e le renderà pubbliche».