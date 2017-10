Negramaro: le date del tour negli stadi

Foto di Raffaele Della Pace

Sarà un’estate all’insegna del live per i Negramaro con 6 imperdibili concerti nei più grandi stadi italiani. La band infiammerà con il loro suono potente e inconfondibile i palchi degli stadi di Lignano Sabbiadoro (UD), Milano, Roma, Pescara, Messina e Lecce.

“Amore che torni” è il titolo del nuovo attesissimo album di inediti, in uscita il 17 novembre per Sugar. Un ritorno attesissimo alimentato dal grande successo del primo singolo “Fino all’imbrunire” (https://SugarMusic.lnk.to/FinoAllImbrunire) che ha debuttato direttamente al numero 1 su iTunes, al numero 1 nella Viral 50 Italia di Spotify e al primo posto nella classifica tendenze su YouTube (https://youtu.be/Djk4Obv0C7o).

“Amore che Torni Tour Stadi 2018”, prodotto da Live Nation Italia, prenderà il via il 24 giugno 2018 a Lignano Sabbiadoro presso lo Stadio G. Teghil, per poi arrivare il 27 giugno a Milano allo Stadio San Siro, il 30 a Roma allo Stadio Olimpico, il 5 luglio a Pescara presso lo Stadio Adriatico, l’8 a Messina allo Stadio San Filippo ed infine concludersi il 13 luglio a Lecce allo Stadio Via Del Mare.

I biglietti per il tour saranno disponibili per il fan club ufficiale su www.community.negramaro.com e per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it già dalle ore 10.00 di sabato 21 ottobre per 48 ore. La vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di lunedì 23 ottobre su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

“Amore che Torni Tour Stadi 2018” segue il grande successo del precedente “La Rivoluzione Sta Arrivando Tour” che ha visto i Negramaro esibirsi e infiammare i principali palchi italiani nel 2015 e nel 2016 con oltre 300.000 presenze, macinando un sold out dietro l’altro (ancora vivo il ricordo dello straordinario show al Circo Massimo di Roma il 31 gennaio 2015). Il gruppo vanta due primati: quello di essere stata la prima band italiana a calcare da protagonista il palco dell’Arena di Verona nel 2007 e quello dello Stadio San Siro di Milano nel 2008. Ogni spettacolo live (così come ogni loro progetto discografico) è frutto della condivisione di ogni singolo dettaglio fra i componenti del gruppo, seguendo sempre una linea creativa che congiunge testi, melodie e “concept” musicali e scenici.

CALENDARIO “AMORE CHE TORNI TOUR 2018”:

24 GIUGNO – LIGNANO SABBIADORO – STADIO G. TEGHIL

27 GIUGNO – MILANO – STADIO SAN SIRO

30 GIUGNO – ROMA – STADIO OLIMPICO

5 LUGLIO – PESCARA – STADIO ADRIATICO

8 LUGLIO – MESSINA – STADIO SAN FILIPPO

Per maggiori informazioni: www.negramaro.com – www.livenation.it

Infoline 02 53006501 – info@livenation.it