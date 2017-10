“Nel mio seggio problemi con le stampanti”

Il voto elettronico per il referendum lombardo sull'autonomia

Gentile redazione Buonasera,

In merito alla tanta ventilata, chiamata al voto referendario del 22/10 col nuovo sistema informatico, mi permetto, come Presidente di Seggio, di evidenziare la mia negativa esperienza.

Nella mia sezione, sono previste tre postazioni con tablet e smart box con stampante per riscontro cartaceo.

Alla inizializzazione i tablets sono funzionanti ma le stampanti no, non risultano configurate.

Il personale di supporto cosiddetto “tecnico informatico” dichiara di non avere ricevuto alcuna formazione se non la consegna di un sintetico manuale che rimanda la risoluzione a tutte le problematiche nel contattare un numero verde.

Uno pensa di avere risolto i problemi ed invece no, il numero verde risulta sempre occupato ed il referente del tecnico di supporto non è raggiungibile.

L’ufficio elettorale del Comune evidenzia la propria impossiblità ad intervenire essendo tutto catapultato dall’allto.

Inutile evidenziare le mille mail e telefonate fatte ai vari uffici provinciali e regionali senza alcun riscontro.

La parziale risoluzione, si ha con la presenza di un ulteriore tecnico che “miracolosamente” riesce a fare partire due stampanti su tre.

Bene….il mio seggio domenica, opererà con due postazioni, sperando non subentrino ulteriori problemi tecnici.

Chiudo, evidenziando la mia perplessità innanzitutto:

sulla necessità del riscontro cartaceo

sull’utilizzo di tre stampanti anzichè una sola per sezione.

Grazie per la cortese attenzione.

Un Presidente di Seggio