Nel “Musical 80″ con il libro di Nicola Gervasini

Tempo libero generica

Giovedì 12 ottobre, alle 18, appuntamento alla Biblioteca Civica di Varese (Via Sacco, 9) per la presentazione del libro “Musical 80″ (WLM Edizioni) di Nicola Gervasini. Interverrà con l’autore

Francesco Brezzi, giornalista di La Prealpina e titolare di Ghost Records e locale Twiggy.

Il libro

Anni 80: gli anni delle musiche di plastica, delle attrici maggiorate nei film soft-erotici, degli splatter, dei politici pronti ad arraffare tutto prima del terremoto di Mani Pulite e della crisi economica degli anni novanta. Anni visti con sospetto da tutti, ma non dal commissario Paolo Manfredi, costretto a rovistare nella vera essenza di quel decennio per risolvere il suo primo caso di omicidio. Al Teatro Sanzio si sta allestendo “Musical 80”, opera su musica e costumi dei tempi, quando una delle attrici viene trovata morta nel suo appartamento di Fossombrone.

Manfredi intraprende così un viaggio nella vita di una ex attricetta nota con il nome di Zara Blacks. Un percorso che da Urbino arriva fino ai salotti dei politici romani e alle mura della Rocca di San Leo. Svogliato, superficiale, non sempre politically correct, e con un evidente conflitto da risolvere con il mondo femminile, Manfredi, originario di Varese, è un uomo che vive con il rimpianto di una carriera di scrittore mai veramente tentata, un matrimonio appena fallito, un quotidiano impegno a non cadere negli stereotipi. Gli stessi che da tempo condizionano la visione di un decennio che forse non fu così frivolo e scanzonato.

Nicola Gervasini, varesino classe 1972, ha scritto regolarmente di musica dal 1992 per varie testate e sui siti web del settore (Mucchio Selvaggio, Il Buscadero, Rootshigway, FilmTV). Nel 2009 il suo racconto “La Pistola” ha ottenuto la Menzione Speciale della Critica al Concorso Quaderni Rock del MEI. Nel 2010 ha pubblicato “Rolling Vietnam – Radio-grafia di una guerra” (Pacini Editore), romanzo storico vissuto tramite le canzoni che hanno raccontato la guerra del Vietnam. Con Musical 80 fa il suo ingresso nel mondo del noir.