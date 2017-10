“No alla solfa del voto inutile”

Riceviamo e pubblichiamo

Fiumi d’inchiostro e cascate di parole e ovviamente dopo il calcio, lo sport più in voga è la dietrologia. Dire che Maroni molto prima del voto lo avesse dichiarato: ci basta superare il dato dell’ultimo referendum, non serve! Il PD diviso e divisivo sull’argomento continua come una locomotiva sul binario morto.

Continuano con la solfa del voto inutile! Dopo quattro governi abusivi e con un Parlamento di banderuole aver dato ai cittadini la possibilità di esprimersi è un disvalore! Del resto lo vediamo a tutti i livelli, nazionale e locale, per loro l’esercizio della democrazia diventa un esercizio di lesa maestà. Aver manifestato e protestato contro la politica amministrativa di Varese sia pure il 300, secondo lor signori è stato denigrare l’amministrazione in 4 gatti.Bisogna ricordare ai “nostri” che nel passato ventennio e oltre da DS,PDS,PD ecc. non è stata mai organizzata una protesta pubblica per contestare le diverse Giunte in auge.

Nonostante la forza elettorale del Partito. Non abbiamo quindi un metro di paragone per dire chi ha fallito. Noi ci abbiamo messo la faccia e non abbiamo avuto paura di farci contare, ben sapendo che Varese non ha una tradizione di cortei e mobilitazioni di piazza. I varesini, sia pure incazzati sono sempre stati dei moderati come venivano definiti una volta, maggioranza silenziosa. Ma siccome i proverbi quasi mai falliscono, diciamo a tutti: l’acqua cheta, rompe i ponti. La politica quindi faccia attenzione!!

Francesco Marcello Presidente Circolo Destra Italiana