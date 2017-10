Nonni e nonne, questa giornata è per voi

Foto varie

I nonni lo sanno, di essere importanti, ogni volta che i nipoti stanno con loro. O quando sono i figli a chiedere una mano nella gestione delle nuove generazioni.

I tempi e le nuove forme delle famiglie trovano in queste figure una base fondamentale di aiuto, spesso anche economico.

Per celebrare questo determinante ruolo c’è una data, il 2 ottobre, scelta apposta per loro, per festeggiare i nonni.

In Italia è stata addirittura votata una legge che istituisce questa ricorrenza, entrata in vigore nel 2005

“Istituzione della Festa nazionale dei nonni”, Legge 159/2005 Art. 1.

1. E’ istituita la «Festa nazionale dei nonni» quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. 2. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni. 3. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 2 del mese di ottobre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinche’, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell’ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società. Art. 2.

1. E’ istituito il «Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia», in favore dei nonni che, nel corso dell’anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l’anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso ne’ rimborso di spese. 3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 non e’ valida se non e’ controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni. 5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia» a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.

Secondo wikipedia, la Festa dei nonni è nata negli Stati Uniti nel 1978:

La festa dei nonni è stata creata negli Stati Uniti nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga del Virginia Occidentale, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. La McQuade iniziò a promuovere l’idea di una giornata nazionale dedicata ai nonni nel 1970, lavorando con gli anziani già dal 1956. Riteneva, infatti, come obiettivo fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni, la relazione con i loro nonni.

Nel resto del mondo i nonni non si festeggiano però nella stessa data:

Nel Regno Unito, introdotta nel 1990, dal 2008 viene celebrata la prima domenica di ottobre. In Canada viene celebrata dal 1995 il 25 ottobre. In Francia, i nonni e le nonne sono festeggiati ogni anno separatamente. La festa della nonna, già dal 1987, la prima domenica di marzo. Dal 2008 è stata introdotta la festa del nonno la prima domenica di ottobre. In Estonia la festa dei nonni, introdotta nel 2010, viene celebrata la seconda domenica di settembre. Negli Stati Uniti la festa nazionale dei nonni (in inglese, National Grandparents Day) viene celebrata ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day.

Il fiore ufficiale della festa dei nonni è il nontiscordardimé (nella foto).