Notizie e bufale: aggiornamento per i medici e personale sanitario

azoenda sanitaria

ATS Insubria propone per medici, pediatri, personale sanitario e assistenti sociali un percorso formativo per approfondire le tematiche relative a “fake news e vaccinazioni”, venerdì 20 ottobre 2017 a partire dalle ore 8.30. La proposta formativa, voluta dalla Direzione di ATS Insubria vede come Responsabile Scientifico la Dott.ssa Anna Maria Maestroni, Direttore Sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria.

L’argomento di particolare attualità che coinvolge anche il personale di centri e ambulatori vaccinali delle ASST Lariana, Sette Laghi e Valle Olona sarà approfondito dal dott. Gianluca Dotti, giornalista scientifico ed esperto in comunicazione digitale che verrà affiancato per la Tavola Rotonda conclusiva della mattinata di formazione dal Prof. Gianmarco Gaspari, Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione Università degli Studi dell’Insubria.

L’incontro vuole essere un’occasione per condividere anche con gli studenti di Scienze della Comunicazione la tematica della divulgazione scientifica nel campo della comunicazione della salute, con particolare riguardo al fenomeno delle informazioni distorte sui media, sui social e sul dilagare delle fake news, con un approfondimento sul “caso” della narrazione sui vaccini. L’evento offre l’opportunità di aumentare la consapevolezza rispetto alle prassi di comunicazione su temi di natura scientifica. È necessaria l’iscrizione per la quale è possibile trovare tutti i dettagli sul sito di ATS Insubria.