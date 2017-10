Notte di incidenti in A8

Sono sei le persone coinvolte complessivamente in due incidenti avvenuti nella notte in autostrada A8.

(foto d’archivio)

Il primo scontro si è verificato intorno all’1 e mezza di notte, sulla carreggiata in direzione Milano. Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica, per soccorrere tre uomini tra i 34 e i 37 anni di età. Nonostante l’urto violento,sono stati portati in ospedale (a Legnano) in codice verde, non in pericolo di vita.

Il secondo incidente è invece avvenuto un’ora dopo, sulla carreggiata in direzione Varese, proprio alla stessa altezza. Sono stati soccorsi due ragazze ventenni e un uomo di 32 anni. Alla fine uno dei tre feriti è stato portato in ospedale a Busto.

In entrambi i casi sono stati impegnati anche i vigili del fuoco, con due squadre inviate da Busto e da Legnano.