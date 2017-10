Novantunenne di Gerenzano si perde... ritrovato dai vigili di Saronno

Era uscito di casa per fare una breve commissione e non ha più fatto ritorno tanto che la moglie ha messo in allerta le forze dell’ordine che l’hanno trovato a Saronno riaccompagnandolo a casa.

E’ la piccola emergenza che si è registrata sabato mattina quando un 91enne non riusciva più a fare ritorno a casa. L’allerta partita da Gerenzano, dai carabinieri di Cislago per la precisione, è arrivata alla centrale della polizia locale di Saronno.

Ed effettivamente i vigili hanno rintracciato il saronnese in via Volonterio. L’uomo è riuscito a fornire le proprie generalità ed anche il proprio indirizzo e così gli agenti, poco dopo l’una, l’hanno riaccompagnato a casa dove lo attendeva la moglie e i figli che hanno così tirato un sospiro di sollievo.