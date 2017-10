Nuove geografie del suono al Maga

pittori, quadri, dipinti, sculture

Domenica 22 ottobre 2017, alle ore 17.00, Leandro Pisano autore del volume Nuove geografie del suono. Spazi e territori nell’epoca postdigitale porrà in risalto i processi di profonda trasformazione in atto nei territori e nei paesaggi all’inizio del XXI secolo, oggetto di studio da parte di geografi, sociologi, architetti, antropologi e artisti.

L’incontro è parte del programma di Ogni Gesto è Tutto che propone dialoghi, presentazioni di libri e laboratori partecipativi, con l’obiettivo di favorire la comunicazione e il contatto diretto tra il pubblico e gli artisti, in occasione di Duemilalibri, la fiera del libro di Gallarate. Ingresso gratuito.

Questo libro propone di indagare alcune di queste trasformazioni, inquadrandole in riferimento alle prospettive di ricerca offerte dagli studi culturali e post-coloniali, a partire dall’analisi di una serie di pratiche estetiche legate al suono (sound art, paesaggio sonoro) che nascono dall’esperienza delle geografie emerse dal contesto post-globale.

Aree rurali, luoghi abbandonati, zone ai margini si rivelano attraverso modalità di ascolto, che vengono riconfigurati come spazi estetici e critici inusitati e aumentanti, attraversati dal suono non solo come strumento, ma come metodo e dispositivo di indagine. L’appuntamento si tiene in concomitanza con l’anteprima del progetto artistico Elusive Balance a cura di OZmotic. OZmotic, Riccardo Giovinetto e Simone Bosco, è un duo di musica elettronica e strumentale, ispirato a suoni contemporanei provenienti dalla musica classica e dall’ambiente; suoni mescolati con glitch music, IDM e rumore.

Sempre domenica 22 ottobre alle ore 11.00 il MA*GA ospita la presentazione dei finalisti del Premio Chiara, con Davide Bregola, Francesca Manfredi e Luca Ricci intervistati da Maurizio Lucchi, direttore de La Prealpina e da Andrea Vitali. Dalle ore 15.00, inoltre, nei laboratori del MA*GA si tiene Tutti pazzi per Re Julian, contaminazioni di immagini fra tv, libri e cartoons. Il dipartimento educativo invita i bambini dai 6 agli 11 anni a portare in museo un’immagine del proprio personaggio preferito che verrà rielaborato in maniera divertente per creare una galleria di personaggi che incontrandosi fra loro, origineranno incredibili storie.

LEANDRO PISANO

Nuove geografie del suono. Spazi e territori nell’epoca postdigitale

Gallarate (VA), Museo MA*GA (via E. De Magri 1)

Domenica 22 ottobre 2017, ore 17.00

Ingresso è gratuito.