Nuovo bond senior da 600 milioni per Iccrea Banca

Nell’ambito del programma EMTN (Medium Term Notes Programme) da 3 miliardi di euro, Iccrea Banca (la holding del credito cooperativo) ha collocato un bond da 600 milioni di euro, a tasso fisso e di durata quinquennale, con un rendimento pari a 135 punti base sopra il tasso mid swap di pari scadenza. La nuova emissione paga un tasso fisso annuo dell’1,50% con un prezzo di collocamento a 99,59 a cui corrisponde un rendimento dell’1,586%.

A distanza di circa otto mesi dall’ultima emissione senior collocata sull’euromercato, Iccrea Banca è tornata sul mercato finanziario internazionale con un nuovo bond Senior che anche in questa occasione ha riscosso un importante interesse presso una vasta platea di investitori istituzionali, sia italiani che esteri.

In un contesto di mercato caratterizzato da significativa volatilità riconducibile a fattori geopolitici, Iccrea Banca, con il supporto di Barclays, BNP Paribas, Mediobanca e Unicredit come joint book runners e di Banca Akros come co-dealer, è riuscita ad incontrare l’interesse di oltre 150 investitori istituzionali domestici (in cui si evidenzia anche il significativo contributo proveniente da 70 Banche di Credito Cooperativo, cui sono stati allocati 200 milioni di euro) e dai principali paesi europei (Austria, Benelux, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera ecc.). A questi ultimi è stato allocato il 14% del totale in emissione.

Complessivamente sono stati raccolti ordini per oltre 900 milioni di euro, a fronte dei quali Iccrea Banca ha deciso di incrementare l’ammontare inizialmente previsto di 500 milioni di euro a 600 milioni.