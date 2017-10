Nuovo mezzo per la protezione civile saronnese

E’ stato consegnato ieri mattina al gruppo dei volontari cittadini di Protezione civile una “Dacia Duster” attrezzata di tutto punto per le necessità di servizio.

Alla consegna, avvenuta nel concessionario saronnese, ha partecipato anche il sindaco Alessandro Fagioli: “La Protezione civile aveva bisogno di un nuovo mezzo per potenziare il parco a propria disposizione – ha commentato il sindaco – e così ci siamo impegnati nel trovare i fondi necessari per poter incrementare i mezzi del gruppo.Protezione civile che ringrazio per il sempre utile lavoro svolto”.

Il mezzo è stato poi portato nella vicina sede del parco del Santuario, dove è stata fatta anche una piccola festicciola per “accogliere” la nuova auto arrivata, attrezzata di tutto punto: “Ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno che ci dà sempre – afferma il responsabile Aldo Terrieri – questo mezzo per noi è importante perché oltre a completare il parco della auto a disposizione, ci permetterà di eseguire interventi molto più complessi e importanti”.