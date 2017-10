Occhi di tutto il mondo sulla luna, il Gat coinvolge gli studenti

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Con il MoonWatch 2017, torna la magica notte della Luna, un’iniziativa promossa a livello mondiale per la sera del 28 ottobre 2017, dall’International Observe the Moon Night (InOMN), con lo scopo di fare osservazioni della Luna contemporaneamente nello stesso giorno in tutto il mondo.

All’appuntamento promosso a livello internazionale dallo InOMN, aderiscono anche la Nasa ed altre importanti istituzioni tra cui il Lunar and Planetary Institute in America e in Italia, l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e l’ UAI (Unione Astrofili Italiani).

In totale sono coinvolti, in tutto il mondo oltre 600 iniziative distribuite in 70 paesi. Proprio per la sua caratteristica ideale (osservare la Luna CONTEMPORANEAMENTE in tutto il mondo) è molto gradita la partecipazione all’evento di Istituti scolastici.

Il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese dato i suoi strettissimi legami con il mondo della scuola, terrà il suo Moonwatch Party 2017 presso il Liceo Curie di Via Brioschi a Tradate (Sabato 28 Ottobre 2017, dalle h21) che ha accettato il coinvolgimento nell’iniziativa avendone capito sia l’importanza e il significato.

La scelta della data del 28 ottobre 2017 non è casuale: la Luna (nel Capricorno) infatti, essendo esattamente al primo quarto, regalerà splendidi contrasti di ombre sui crateri e sui mari. Sarà una vera sorpresa per chi, magari, la scruterà da vicino al telescopio per la prima volta. Al Curie il GAT trasferirà molti dei suoi telescopi, compreso il rifrattore ‘Frahunofer’ gigante di Antonio Paganoni, il massimo che sia mai stato auto-costruito e capace di fornire visioni fantastiche. Ovviamente, assieme alla Luna sarà possibile dare un occhio ad altri oggetti celesti: tra questi Saturno, ancora visibile di prima sera tra Sagittario ed Ofiuco. Nel malaugurato caso di cattivo tempo, la manifestazione si svolgerà comunque nell’ Aula Magna del Curie con una conferenza dedicata alla grande eclisse solare che ha attraversato gli USA lo scorso 21 Agosto, cui gli astrofili tradatesi del GAT hanno partecipato in massa.