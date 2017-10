Oktoberfoto 2017, venerdì la finale

Oktober Foto al centro Le Corti (inserita in galleria)

Venerdi 3 novembre, alle ore 20,30, si terrà serata finale Sezione Audiovisivi del festival Ocktorber Foto, in Sala Montanari.

Saranno presentati i 14 audiovisivi partecipanti alla sezione “Giuria Tecnica”. Al termine il Sindaco Avv. Davide Galimberti premierà il vincitore dell’edizione 2017. Riconoscimenti anche per gli audiovisivi che durante le serate del 6, 13 e 20 ottobre hanno ricevuto il maggior consenso dal pubblico presente. I premi in questo caso saranno consegnati dal Direttore di Living is Life Dott.sa Nicoletta Romano.

In sala sarà presente anche la delegazione svedese che per il quarto anno consecutivo partecipa a Oktoberfoto. Il pubblico potrà assistere alla proiezione del secondo episodio della serie “f/22″ lavoro collettivo dei Soci del Foto Club Varese (organizzatore della manifestazione). Il titolo “f/22 la congiura degli Oscuri” vede ancora una volta in azione gli Agenti Black e White impegnati in una nuova e intrigante missione.

Le principali riprese sono state effettuate presso: Castello di Masnago, Piazza San Vittore, Piazza Canonica e vicoli circostanti, interno di Glass Emotion Hall (piramide di cristallo esposta ai Giardini Pubblici in occasione della Varese Design Week 2017), Parco Zanzi, Villa Tatti Talacchini di Comerio.

Gli autori degli audiovisivi che partecipano per il premio “Giuria tecnica” partecipanti alla serata finale Fabrizio Martelli e Rossi Luciano Visconti (Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende) con “521” Salvatore Fabozzi (Ass.ne Cult.re Officina Fotografica Romagnano Sesia) con “Camargue”, Sabrina Volontè e Umberto Millefanti (Foto Click Carbonate) con “Echi del carnevale”, Gabriele Brusa (Gruppo Fotografico Albizzate) con “Foto 2016″, Claudio Stefanoni e Magda Chiarelli (Foto Club Il Sestante Gallarate) con “I’m You”, Carlo Sguazzini (Soc. Fotografica Novarese) con Il mondo di Giovanni, Mario Motta (Gruppo Fotoamatori Cassolese Cassolnovo) con “Il treno dei ricordi”, Luigi Buzzoni (Foto Cine Club la Focale Malnate) con “IR”, Giuliano Provino (Foto Club La Focale Buguggiate) con “L’anima di Mont Saint Michel”, Marco Tacca (Foto Club Arona) con “La ricerca” Collettiva (Umeå Fotoklub (Umeå – Svezia) con “Living in Umeå”, Fabio Cardano (Ass.ne Fotografica Culturale Camerese Prospettive – Cameri) con “Luna Park”, Andrea Castiglioni (Gruppo Fot. Fuori Fuoco Induno Olona) con “Photography for the Soul”, Giovanna Bonacina (Circolo Fotografico Inverigo) con “Respiro”.