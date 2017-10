Oktoberfoto arriva a Varese

.

Al via la 10° edizione dell’importante evento fotografico internazionale OKTOBERFOTO che porta Varese al centro della fotografia con la partecipazione di 21 Associazioni fotografiche, autori stranieri e italiani. Sabato 8 e Domenica 9 ottobre, dopo il grande successo riscosso l’anno scorso, torna al Centro commerciale Le Corti questa mostra fotografica con l’esposizione di importanti autori.

La mostra è organizzata da Foto Club Varese in collaborazione con il Comune di Varese, il Patrocinio della Provincia di Varese, di ACTL Varese, ARCI Varese, Enaip Varese e il Sostegno della Rete Convergenze. Alle Corti verranno organizzate inoltre proiezioni con incontri interessanti rivolti agli appassionati di fotografia. In occasione dell’inaugurazione della mostra, sabato 7 ottobre alle ore 11:30 ci sarà una degustazione di vini offerti da Az.Vitiv. Prolo Fara Novarese.