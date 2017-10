Oltre 23mila euro per le associazioni: consegnato il ricavato della Cena solidale

Si è svolta nella sede di Varesevive la cerimonia di consegna dei contributi raccolti durante Aggiungi un pAsto a tavola, la cena solidale che si svolge il giorno di san Vittore sul sagrato della basilica varesina.

Le somme raccolte con l’edizione 2017 della cena sono state di 23.634 euro. Il 70 per cento di queste somme sono state destinate a 5 associazioni che si occupano di dare da mangiare ai senzatetto, per loro 3300 euro a testa. Il 30 per cento rimanente è stato destinato a 5 associazioni che si occupano di sport per disabili.

Nella serata è stata annunciata anche la data della prossima cena solidale, che sarà sabato 5 maggio 2018: «La comunichiamo con largo anticipo anche per evitare sovrapposizioni con altre manifestazioni» precisa don Marco Casale . «I nostri amici alpini, nella settimana seguente, hanno inoltre il raduno nazionale: quindi per assicurarci il loro aiuto abbiamo deciso di anticipare la data rispetto al giorno di san Vittore» ha precisato Giuseppe Redaelli, presidente dei monelli della Motta e padrone di casa a Varesevive.