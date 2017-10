Oltre 500 ragazzi all’arcivescovo Delpini: “Ecco le nostre regole di vita”

Monsignor Delpini diventa Arcivescovo di Milano

Domani, sabato 7 ottobre, alle 20,45 in Duomo, circa 500 diciannovenni consegneranno nelle mani dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, la “Regola di Vita”, durante la veglia della Redditio Symboli, che vedrà riuniti sotto le volte della Cattedrale 5mila giovani della Diocesi di Milano.

Con questo gesto ognuno esprimerà pubblicamente davanti all’Arcivescovo il desiderio di appartenere alla Chiesa e di dare testimonianza della propria fede verso i propri coetanei, attraverso i piccoli gesti quotidiani – dalla preghiera al servizio in parrocchia ad esempio – e nella vita quotidiana: in famiglia, a scuola, negli affetti.

«Per un giovane d’oggi ritengo sia molto importante avere una “regola di vita” a cui far riferimento, in quanto si vive in una società dominata dalla confusione e dalla monotonia. Poiché si rischia di essere spesso travolti dalla quotidianità, pensare e scrivere una “regola” ci sprona a ricordare ciò a cui noi, e non altri, puntiamo», spiega Mariachiara Mazzola, che vive a Lentate sul Seveso, frequenta il quinto anno di liceo e sabato parteciperà alla Veglia.

Nella sua Regola Mariachiara ha inserito questi tre impegni: preghiera, condivisione e servizio-testimonianza. «Voglio sentirmi parte di una comunità e il modo migliore per farlo, in questa fase della mia vita, penso che sia mettersi al servizio in oratorio e partecipare attivamente alla celebrazione eucaristica. Anche se può sembrare strano che oggi un giovane desideri spendere del tempo nella Chiesa, a me dà gioia», spiega Mariachiara.

Proprio la gioia è il tema della Veglia di quest’anno, scelto dagli stessi giovani.

«La dimensione della gioia è, per loro, non solo un argomento di cui parlare, ma prima di tutto un’esperienza da condividere, un criterio di discernimento, è l’orizzonte che orienta le scelte, la libertà. Ci faremo guidare nella riflessione dalle parole dell’Angelo a Maria: «Rallegrati» nel vangelo di Luca, pronunciate in un punto focale del suo cammino, opera della grazia che attira e ci raggiunge», spiega don Massimo Pirovano, responsabile del Servizio per i giovani e l’università.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195) e www.chiesadimilano.it, in differita su Radio Mater a partire dalle 22.30