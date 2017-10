“Oltre il silenzio” racconta il mondo della disabilità

disabilità psichica foto Salvatore Benvenga

Uno sguardo attento sulla disabilità, frutto di un lungo lavoro. È la mostra “Oltre il Silenzio”, firmata da Salvatore Benvenga: sarà allestita alla sede del fotoclub Il Sestante, nei weekend dal 3 al 12 novembre.

«Immagini che cercano di far breccia in quella cortina di silenzio ed emarginazione che avvolge il mondo dell’handicap, in una società pressoché totalmente orientata all’edonismo, al consumismo ed alla separazione tra chi ce la fa e chi non ce la potrà mai fare».

La mostra, a ingresso libero, sarà inaugurata venerdì 3 novembre alle 21, nella sede del Sestante in via Novara. Sarà poi aperta sabato 4, domenica 5, sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle 16.30 alle 19.00.