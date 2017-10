Oltre un milione di euro per sistemare le scuole a rischio sismico

La Giunta regionale lombarda ha stabilito i criteri per distribuire 1,3 milioni di euro a Province, Comuni, Comunità montane e Unione di Comuni per l’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici o la costruzione di nuovi immobili sostitutivi di edifici

esistenti a rischio sismico.

GLI INTERVENTI FINANZIABILI – Le tipologie di intervento finanziabili sono:

- adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, la cui necessita’ risulti da verifiche tecniche o da studi e documenti;

– costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell’adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive e riconosciute situazioni di rischio areale.

CONTRIBUTI FINO A 500.000 EURO – Gli interventi devono riguardare edifici scolastici di proprietà pubblica, ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3. Il contributo assegnato a ciascun ente beneficiario non può superare i 500.000 euro e ricadra’ sul fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri.