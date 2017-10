Omicidio a Comerio, ergastolo al latitante arrestato a marzo

carlo ossola omicidio comerio

E’ stato condannato all’ergastolo dal gup di Varese il romeno di 47 anni accusato di aver ucciso a colpi di roncola, insieme a un complice, un anziano a Comerio.

Vasile Dan Sinauschi, questo è il suo nome, era latitante dal 2004 e si era rifugiato in Germania dove faceva il cuoco, quando il complice, già condannato all’ergastolo, lo aveva indicato come autore insieme a lui della rapina nel casolare di Comerio che terminò con l’omicidio di Carlo Ossola, 87 anni. E’ stato arrestato dopo 13 anni lo scorso marzo.

Ossola (nella foto) fu assassinato nella notte tra il 10 e l’11 settembre del 2004.

La casa venne messa a soqquadro, ma in una legnaia i carabinieri trovarono 4mila euro in contanti e alcuni libretti postali. Il Ris di Parma riuscì a isolare delle impronte digitali che permisero di giungere a un romeno che era stato arrestato a Novara, quattro giorni dopo il delitto di Comerio, per un altro omicidio, di nome Nastasa Vasile.

Egli si autoaccusò del delitto Zito ma indicò un complice, il Sinauschi e le sue dichiarazioni vennero confermate dalle analisi delle celle telefoniche. Alcuni mesi prima dell’omicidio, il latitante aveva effettuato dei lavori da Ossola e probabilmente aveva appreso che l’anziano nascondeva dei soldi in casa.

I tedeschi lo hanno individuato il 9 febbraio, dopo alcuni appostamenti, in bassa Baviera, a Unterdietfurt, dove viveva con la compagna e alcuni connazionali. Sul suo profilo Facebook aveva postato una sua foto, usando per giunta il vero nome.