Open day alla Elmec Informatica

Elmec informatica, managed service provider con oltre 600 dipendenti in Italia e all’estero, organizza l’appuntamento annuale dedicato a chi vuole conoscere l’azienda e intraprendere una carriera nel settore dell’informatica e delle nuove tecnologie.

L’edizione 2017 avrà come light motive, quello del racconto. «Abbiamo pensato che il modo migliore per presentare la nostra azienda fosse quello di farla raccontare a chi la vive tutti i giorni. – spiega Roberto Trentini, direttore HR di Elmec Informatica – Per questo motivo abbiamo scelto alcuni dei nostri giovani dipendenti e gli abbiamo dato la possibilità di raccontare quello che fanno ogni giorno e che cosa significa per loro lavorare in un’azienda come Elmec».

Sempre i dipendenti faranno da “Cicerone” ai partecipanti nella visita del campustecnologico dell’azienda con la possibilità di visitare anche il datacenter di Elmec, il quarto datacenter in Italia ad aver ottenuto la massima certificazione per design e facility, Tier IV, dall’ente britannico Uptime Institute.

Durante l’evento non mancheranno i colloqui in formula ‘speed date’: pochi minuti per raccontare la propria storia, le competenze e gli obiettivi professionali e avere la possibilità di lavorare in un’azienda leader nei processi di digital transformation e che saranno possibili anche a tutti quelli che non potranno partecipare fisicamente collegandosi da remoto.

Le porte dell’azienda si apriranno il 20 ottobre ed è un incontro che guarda ai giovani neo-diplomati e neolaureati, ma non solo. I posti sono limitati e le candidature saranno valutate in base alle disponibilità.

L’azienda è in cerca di figure professionali come sistemisti, help desk technician, sviluppatori web, ma anche di profili commerciali, marketing, amministrativi, vendite e risorse umane.

L’Open day Elmec sarà occasione di approfondimento con workshop dedicati all’Internet of Things (IoT) e al Data Center Elmec, una struttura innovativa che ospita i sistemi informativi di oltre 300 aziende italiane