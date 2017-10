Openjobmetis alla Star Conference

Openjobmetis vola a Londra per la Star Conference organizzata da Borsa Italiana il 9 e 10 ottobre nei locali dello Stock Exchange.

Rosario Rasizza è partito alla volta di Heathrow e nei prossimi due giorni ci aggiornerà sulla missione nella capitale britannica.

LONDON STAR CONFERENCE 2017

L’evento a cui parteciperà è dedicato alle aziende del segmento STAR, dove il top management incontrerà una vasta gamma di investitori istituzionali stranieri per raccontare le innovazioni di business e piani di crescita futuri durante incontri one-to-one e riunioni di gruppo.

Il primo giorno, l’amministratore delegato Rosario Rasizza e il CFO Alessandro Esposti presenteranno a oltre 20 investitori istituzionali stranieri le performance economiche e finanziarie realizzate nella prima metà del 2017, con incrementi a due cifre dei ricavi totali (+ 34%), un profitto più che raddoppiato per il periodo e una significativa diminuzione della posizione finanziaria netta, oltre alla macrovisione del settore e alle prospettive di sviluppo di Openjobmetis nei prossimi anni.

“Siamo presenti alla conferenza STAR per la quarta volta dopo la quotazione del 2015, con molte nuove funzionalità rispetto all’ultima volta. – Ha commentato Rasizza in partenza per Londra – Infatti oggi Openjobmetis è una vera società pubblica, con un flottante libero di oltre il 68%, di cui circa il 50% è rappresentato da investitori istituzionali stranieri, ottenuto anche grazie alla visibilità acquisita durante gli incontri con gli investitori stranieri nel contesto istituzionale dei mercati di Milano e Londra”.