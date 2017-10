Assunzione e finanziamento in un colpo solo. Accordo tra Openjobmetis e Lendix

rosario rasizza

Non più di un mese fa l’Unione degli industriali della provincia di Varese aveva organizzato a Gallarate un convegno dedicato alle forme di finanziamento dell’impresa alternative alla banca, tra cui le piattaforme di crowfounding. Il quadro che ne uscì fu il seguente: gli imprenditori italiani sono ancora molto “bancocentrici” rispetto ai loro colleghi inglesi, francesi e tedeschi che invece sono decisamente più attivi nella tecnofinanza e sulle piattaforme digitali che raccolgono risparmi privati da destinare alle imprese.

Seppur ancora molto lontani dai 4,4 miliardi di euro della Gran Bretagna, dove oltre un milione di persone finanziano 275mila imprese, qualcosa sta cambiando anche in Italia. Il crowdfunding nostrano vale 189 milioni di euro, di questi 88 milioni sono da imputare al lending crowdfunding (le pmi vengono finanziate direttamente da una moltitudine di investitori), 12 milioni all’equity crowdfunding (con l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società) e altri 89 milioni all’invoice trading crowdfunding (vengono cedute fatture commerciali attraverso un portale Internet).

Un segnale interessante arriva da Openjobmetis, agenzia per il lavoro di Gallarate quotata in borsa nel segmento star, che recentemente ha fatto una trasferta allo Stock Exchange di Londra. L’amministratore delegato Rosario Rasizza ha infatti stretto un accordo con Lendix, piattaforma francese leader in Europa per il finanziamento online alle imprese. Una collaborazione che in questa fase di crescita dell’economia potrebbe essere utile a tutte quelle imprese che intendono investire in risorse umane e al tempo stesso devono reperire le risorse per finanziarie l’investimento.

La società francese, attraverso la sua piattaforma digitale, ha già finanziato imprese per oltre 113 milioni di euro, cifra che viene aggiornata in tempo reale sul sito , e rimborsato oltre 27 milioni di euro ai risparmiatori con un interesse che varia dal 3% al 9,90%, a seconda del progetto. Gli investitori istituzionali investono insieme a quelli individuali e, alla fine del periodo di sottoscrizione, completano automaticamente ogni progetto.

Le due società, entrambe vicine al mondo delle piccole e medie imprese, hanno dunque deciso di sfruttare le sinergie esistenti tra le rispettive attività per il lancio sul mercato italiano di un’offerta congiunta che abbini ai servizi di somministrazione del personale di Openjobmetis le soluzioni di finanziamento di Lendix. L’avvio dell’accordo è previsto per l’autunno 2017 e prevederà un road-show sul territorio presso le principali città italiane allo scopo di proporre alle imprese la nuova partnership firmata Lendix-Openjobmetis.

«Siamo entusiasti di collaborare con un’azienda di primo piano e sensibile all’innovazione come Openjobmetis. Per Lendix è fondamentale far conoscere alle PMI italiane le nuove opportunità di finanziamento disponibili – commenta Sergio Zocchi, amministratore delegato di Lendix Italia -. Con questa partnership ci auguriamo di poter offrire un contributo allo sviluppo dell’economia reale. Abbiamo scelto di affiancare un partner che ha il nostro stesso dna e con Openjobmetis siamo convinti di creare un’offerta di valore per gli imprenditori in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo».

«Siglare questo accordo con un partner internazionale e di rilievo come Lendix rappresenta per noi un’occasione in più per dimostrare quanto Openjobmetis sia vicina alle pmi, il cuore pulsante della nostra Italia – aggiunge Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis – . E quanto creda nell’importanza, sempre più strategica, di dare vita ad una rete di servizi e di sinergie che possano offrire agli imprenditori soluzioni innovative che consentano loro di delineare e sviluppare un orizzonte futuro di crescita anche in termini di ampliamento e valorizzazione del capitale umano».