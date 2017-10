Operata nella notte la donna investita in via Crispi

Incidente alla Brunella, pedone investito

È stata operata nella notte la donna investita nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 16 ottobre, in via Crispi davanti alla chiesa della Brunella. La donna, di 47 anni, stava attraversando sulle strisce quando è stata colpita da un autobus che procedeva in direzione Varese centro.

L’equipe di neurochirurgia è intervenuta per il grave trauma cranico riportato nell’impatto. Le sue condizioni restano estremamente gravi. È ricoverata nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia all’ospedale di Varese.