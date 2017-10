Ordini a programma: la pianificazione è tutto

.

In uno scenario commerciale ed economico come quello di oggi, dove il mercato si è esteso a dimensioni ormai globali e le occasioni di business sono molto più volatili, le aziende che vogliono riuscire a prosperare si devono porre di fronte ad una scelta molto significativa e complessa, che regola l’intero comportamento successivo della società in questione.

Da un lato, infatti, c’è la possibilità di trasformarsi per diventare un tipo di azienda che per molto tempo non è esistita sulla scena: un’azienda fluida, che riduce o addirittura elimina buona parte delle immobilizzazioni, e agisce sul mercato adattandosi rapidamente alle richieste della propria clientela mano a mano che arrivano, basandosi su una eccellente e fidata rete di fornitori e su competenze molto elevate. Dall’altro, invece, esistono aziende che, sia per la tipologia di lavoro che svolgono, molto costante e con scarse variazioni, sia per il genere di clienti che servono, che appunto si trovano ad avere necessità caratterizzate da forte regolarità, non possono operare questo genere di cambiamento.

Per queste aziende la chiave è quella opposta alla precedente, ossia una sapiente e rigorosa pianificazione di lungo termine; e per parlare di uno degli aspetti più importanti di questo approccio, ossia gli ordini a programma, ci siamo rivolti ad AR Srl, una società specializzata nella vendita di materiali di consumo e dispositivi per il fissaggio e l’assemblaggio.

Pianificazione. Allora ha ancora un ruolo?

Assolutamente: il fatto che non sia più l’unico atteggiamento possibile, e anzi in alcuni casi sia assolutamente deleterio per l’andamento di un’azienda, non significa che la pianificazione abbia perso il proprio valore o significato nei giusti ambiti. La capacità di proiettare le proprie esigenze nel futuro, e calcolarne la cadenza, è fondamentale per tutte quelle ditte il cui lavoro si svolge in maniera più ciclica e regolare, e con una clientela da servire che ha bisogno non tanto di risposte rapide a nuovi problemi, quanto di un’assoluta affidabilità nel gestire esigenze costanti.

E in questo l’ordine a programma si dimostra uno strumento utile?

Certo: AR Assemblaggio ne fa uno dei punti di forza del proprio servizio proprio avendo visto quanto si sia dimostrato essenziale, nel corso degli anni, per tanti nostri clienti. Un sistema efficiente di ordine a programma in realtà beneficia tutti; l’azienda nostra cliente, noi come fornitori, e i clienti finali. Per noi, infatti, è una grande semplificazione dal punto di vista dell’approvvigionamento e della gestione; per il nostro cliente è un risparmio di tempo, denaro, e lavoro; e per il cliente finale è un regime che permette uno svolgimento regolare e cadenzato dei lavori.

Perché risparmio di tempo, denaro, e lavoro?

Perché l’ordine a programma, per chi è in condizioni di farlo, è estremamente conveniente. Chi sa che consumerà sempre – per fare un esempio – 120.000 pezzi di materiale consumabile nel corso dell’anno, e ne ha bisogno 10.000 al mese, ha tutto il vantaggio economico nell’acquistarli tutti insieme – abbassando così il prezzo del singolo componente – ma allo stesso tempo ha modo, con l’ordine a programma, di non dover deputare una parte considerevole del proprio magazzino –e del personale – al gestire quel volume di pezzi. Oltre a questo, la scadenza regolare dell’ordine a programma permette di dedicare alla ricezione del materiale risorse minime, sapendo che arriverà sempre alla data pattuita, e di agire come se lo si avesse già in magazzino. Si risparmia, appunto, tempo, denaro e lavoro.