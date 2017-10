Ottobre rosa: controlli, convegni e piazze illuminate

apparecchi laser operazione sala operatori

Il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Molte le iniziative sul territorio organizzate da diverse associazioni in collaborazione con le equipe delle senologie dei diversi ospedali.

La prevenzione è l’arma più efficace per sconfiggere i noduli maligni che insorgono con maggiore frequenza (+15%). L’età media della pazienti si sta abbassando ( le pazienti tra i 30 e i 50 anni aumentate del 30%): « Ogni anno vediamo 800 nuovi casi - spiega la professoressa Francesca Rovera, responsabile della Brest Unit dell’asse Sette Laghi – se preso in tempo, le probabilità di guarigione salgono all’85%»

Il fatto che, nonostante la costante crescita annuale dell’incidenza della patologia, si registri una sia pur lenta ma continua e progressiva diminuzione della mortalità è legata proprio alle campagne di sensibilizzazione che riguarda un’ampia fetta di popolazione femminile a partire dai 40 anni.

LILT

La Lilt, dunque, offre visite gratuite negli spazi prevenzione LILT VARESE previo appuntamento allo 3669354656 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sarà distribuito, durante iniziative ed eventi organizzati sul territorio provinciale, unitamente ai “nastrini rosa”, l’opuscolo informativo volto ad approfondire le tematiche proprie della prevenzione al femminile e aggiornato in base alle recenti evidenze scientifiche, anche con il significativo contributo del Comitato Scientifico Nazionale LILT.

Di seguito gli appuntamenti più significativi del mese di ottobre in provincia di Varese

7 OTTOBRE – BUSTO ARSIZIO P.ZA S. GIOVANNI STAND di sensibilizzazione con unità mobile per VISITE SENOLOGICHE gratuite in collaborazione con la CRI comitato di Busto Arsizio e sfilata di moto in collaborazione con il club motociclistico GOLDwing

3-5- 12-18- 19-25-26 – SAMARATE – visite senologiche gratuite

4-10- 11-18-24- 25 – BUSTO ARSIZIO c/o Centro oncologico “Angelo Girola”- visite senologiche gratuite

7-14- 21-28 OTT. – SARONNO Via Portici-Ang. P.za Libertà STAND di sensibilizzazione

4-5- 610-11- 12-17 -18-19- 24-25- 26 OTT. SARONNO – visite senologiche gratuite

11 – 18 OTTOBRE – VARESE c/o Ospedale di Varese stand e visite gratuite

13 OTTOBRE GALLARATE – Presenza stand LILT al Teatro Condominio di Gallarate in occasione inaugurazione 2000 libri con l’autore Maurizio di Giovanni e cena benefica a favore LILT all’Istituto Falcone

14 OTTOBRE GALLARATE – P.ZA LIBERTA’ STAND di sensibilizzazione con unità mobile per visite senologiche gratuite

14 OTTOBRE – CASTELLANZA – Palayamamay stand di sensibilizzazione LILT e le giocatrici indosseranno le magliette con il fiocco rosa

15 OTTOBRE – BRENTA Parco Pubblico Polenta in allegria

17 OTTOBRE – BUSTO ARSIZIO – c/o Ristorante La Rava e Fava presentazione del Calendario “ OLTRE” a cura del gruppo Scattiamo

17 OTTOBRE – CASORATE SEMPIONE – visite senologiche gratuite

18 OTTOBRE -BUSTO ARSIZIO OSPEDALE–ONDA Incontro su “benessere in menopausa” condotto da dr.Fossa

20 OTTOBRE – BUSTO ARSIZIO in occasione “2000 libri” presentazione libro dell’autrice Anna Savino : presenza volontari LILT

21 OTTOBRE BUSTO ARSIZIO – in collaborazione con l’ASST- VALLE OLONA visite gratuite senologiche, ginecologiche e urologiche

21 OTTOBRE – SOMMA LOMBARDO STAND di sensibilizzazione con unità mobile per visite senologiche gratuite

ANDOS VARESE

Il lato culturale invece al centro delle manifestazioni pensate da Andos Varese. Il 14 ottobre verrà illuminata di rosa Piazza Monte Grappa. In particolare l’abete verrà addobbato con strisce rosa e arancioni ( i colori dell’associazione) mentre le luci lo inonderanno di color rosa. Stessa illuminazione anche per la fontana.

La scenografia rimarrà per una settimana, sino a sabato 21 ottobre quando si svolgerà il convegno nell’aula Magna del collegio universitario Cattaneo in via Durant dal titolo “ La neoplasia mammaria oggi : la cultura della prevenzione per essere consapevoli e determinate”.

I lavori si apriranno alle 8.30 e vedranno la partecipazione della professoressa Francesca Rrovera, il chirurgo Corrado Chiappa, il radiologo Massimo Paolucci, l’anatomopatologa professa Cristina Riva, la psicologa dell’Andos Luisella Ferrari e l’infermiera della Breast Unit Giovanna Iula e una lectio dell’artista Betty Colombo.

CAOS

L’Associazione CAOS con Gli Alpini di Venegono Superiore, Tradate , Abbiate Guazzone, unitamente al LIONS Tradate Seprio e PDC Consulting , con il Patrocinio del Comune di Tradate , ASST Sette Laghi e Centro di Ricerche in Senologia dell’Universita’ dell’Insubria, hanno organizzato : UN WEEK END DEDICATO ALLE DONNE!”

- GIOVEDI’ 19 OTTOBRE : “ CANCRO AL SENO: DALLA PREVENZIONE ALLA CURA: PARLIAMONE!” , alle ore 18.30 presso la Biblioteca Frera di Tradate ( via Zara n. 37) le donne potranno incontrare un team di esperti , tra medici ed istituzioni, con i quali dialogare, porre domande e acquisire importanti informazioni su come prevenire e guarire dal tumore della mammella. Un aperitivo renderà la serata conviviale.

L’ingresso è libero e gratuito

- VENERDI’ 20 OTTOBRE : GRANDE POLENTATA DI SOLIDARIETA’ presso la Casa Alpina di Venegono Superiore. Prenotarsi presso la Casa Alpina stessa in Via Pasubio 49 bis a Venegono Superiore, o telefonando a Bruno cell 3471332607 o Tonino cell 3469546524 – costo 20 euro a persona

- SABATO 21 OTTOBRE , dalle ore 8.30 alle ore 13.30, le donne avranno la possibilità di fare una VISITA GRATUITA AL SENO, con i Medici Senologi Dottor Antonio De Luca e Dottoressa Rosangela Rapetti, presso il Poliambulatorio dell’Ospedale di Tradate. Bisogna prenotare telefonando all’Associazione CAOS: cell 335 5710701 martedi’ e giovedi’ dalle ore 14.30 alle ore 16.00, fino ad esaurimento posti.

Non serve impegnativa del medico curante portare esami precedenti.

Ricordiamo che le neoplasie mammarie vengono curate in provincia nelle diverse Breast Unit:

BREAST UNIT ASST SETTE LAGHI

BREAST UNIT ASST VALLE OLONA

BREAST UNIT MATER DOMINI DI CASTELLANZA