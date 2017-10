Ottobre rosa: entusiastica risposta da parte delle donne

apparecchi laser operazione sala operatori

Sono bastati pochi giorni, anzi qualche ora, e le agende si sono riempite quasi tutte. Il mese rosa della prevenzione è già un successo nella nostra provincia. Le visite senologiche gratuite negli ospedali e negli ambulatori hanno incontrato l’entusiastica risposta del pubblico femminile.

Così, mentre a Varese e a Tradate le richieste hanno esaurito in fretta le disponibilità, il programma di prevenzione messo a punto dall’ambulatorio oncologico dell’Asst Valle Olona a Busto Arsizio (21 ottobre) ha ancora disponibilità sia in campo senologico, sia ginecologico sia in quello urologico, la novità di quest’anno.

Anche nell’ambulatorio Lilt di Busto c’è una decina di posti liberi per la giornata del 25 ottobre.

Agenda piena a Casorate peril pomeriggio del 17 ottobre ma si sta cercando di aggiungere qualche mattina. A Samarate restano dieci posti per il 25 e solo un paio per il 26 ottobre.

Per avere chiaro le disponibilità offerte dal territorio è bene telefonare direttamente al nr della LIt previo appuntamento allo 3669354656 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Restano inoltre fissati gli incontri negli stand che verranno allestiti in diverse piazze:

7 OTTOBRE – BUSTO ARSIZIO P.ZA S. GIOVANNI STAND di sensibilizzazione con unità mobile per VISITE SENOLOGICHE gratuite in collaborazione con la CRI comitato di Busto Arsizio e sfilata di moto in collaborazione con il club motociclistico GOLDwing

7-14- 21-28 OTT. – SARONNO Via Portici-Ang. P.za Libertà STAND di sensibilizzazione

4-5- 610-11- 12-17 -18-19- 24-25- 26 OTT. SARONNO – visite senologiche gratuite

13 OTTOBRE GALLARATE – Presenza stand LILT al Teatro Condominio di Gallarate in occasione inaugurazione 2000 libri con l’autore Maurizio di Giovanni e cena benefica a favore LILT all’Istituto Falcone

14 OTTOBRE GALLARATE – P.ZA LIBERTA’ STAND di sensibilizzazione con unità mobile per visite senologiche gratuite

14 OTTOBRE – CASTELLANZA – Palayamamay stand di sensibilizzazione LILT e le giocatrici indosseranno le magliette con il fiocco rosa

15 OTTOBRE – BRENTA Parco Pubblico Polenta in allegria

17 OTTOBRE – BUSTO ARSIZIO – c/o Ristorante La Rava e Fava presentazione del Calendario “ OLTRE” a cura del gruppo Scattiamo

18 OTTOBRE -BUSTO ARSIZIO OSPEDALE–ONDA Incontro su “benessere in menopausa” condotto da dr.Fossa

20 OTTOBRE – BUSTO ARSIZIO in occasione “2000 libri” presentazione libro dell’autrice Anna Savino : presenza volontari LILT

21 OTTOBRE BUSTO ARSIZIO – in collaborazione con l’ASST- VALLE OLONA visite gratuite senologiche, ginecologiche e urologiche

21 OTTOBRE – SOMMA LOMBARDO STAND di sensibilizzazione con unità mobile per visite senologiche gratuite

28 OTTOBRE - CASTELLANZA – Auditorium Tenova (Via Gerenzano, 58 – Castellanza) dalle 8.30 alle 13.00 in collaborazione con MATER DOMINI HUMANITAS conferenza dal titolo “Paziente diplomata” La partecipazione è gratuita. E’ obbligatoria la pre-iscrizione, telefonando 0331 476339 (il martedì e mercoledì, dalle 9.00 alle 12.30) oppure inviando e-mail a: mail: platys@materdomini.itCastellanza) dalle 8.30 alle 13.00.

Da segnalare anche

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE : “ CANCRO AL SENO: DALLA PREVENZIONE ALLA CURA: PARLIAMONE!” , alle ore 18.30 presso la Biblioteca Frera di Tradate ( via Zara n. 37)

L’ingresso è libero e gratuito

VENERDI’ 20 OTTOBRE : GRANDE POLENTATA DI SOLIDARIETA’presso la Casa Alpina di Venegono Superiore. Prenotarsi presso la Casa Alpina stessa in Via Pasubio 49 bis a Venegono Superiore, o telefonando a Bruno cell 3471332607 o Tonino cell 3469546524 – costo 20 euro a persona

Il 14 ottobre, infine, l’associazione Andos Varese illuminerà di rosa Piazza Monte Grappa. In particolare l’abete verrà addobbato con strisce rosa e arancioni ( i colori dell’associazione) mentre le luci lo inonderanno di color rosa. Stessa illuminazione anche per la fontana.

La scenografia rimarrà per una settimana, sino a sabato 21 ottobre quando si svolgerà il convegno nell’aula Magna del collegio universitario Cattaneo in via Durant dal titolo “ La neoplasia mammaria oggi : la cultura della prevenzione per essere consapevoli e determinate”.