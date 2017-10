Padre Giambattista Moroni torna a Castellanza dopo 27 anni in Africa

Luoghi di Castellanza

Il sindaco Mirella Cerini e la Giunta Comunale di Castellanza lo hanno ricevuto venerdì scorso a Palazzo Brambilla. Padre Gianbattista Moroni, comboniano, che ha operato per 27 anni in Africa, nella provincia Zambia – Malawi, come formatore di Postulanti e Novizi, a Lusaka, Chipata, Palaka è tornato a Castellanza.

Assieme ai componenti la Giunta Comunale erano presenti nella Sala Giunta di Palazzo Brambilla numerosi familiari di Padre Gianbattista Moroni, amici, coscritti e il Parroco di Castellanza. Per l’occasione Padre Gianbattista ha anche firmato il Libro d’Onore della Città lasciando un breve pensiero.

In 27 anni di Africa, padre Gianbattista ha assistito ai grandi cambiamenti chi vi sono avvenuti. Tornato in Italia, ora è in attesa di nuova destinazione e, dopo un breve periodo a Limone del Garda (paese natale del Santo che ha dato nome alla congregazione, Daniele Comboni), verrà inviato ad altre case missionarie per due tipi di servizi: assistenza ai missionari anziani e malati, animazione missionaria nelle parrocchie.