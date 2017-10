Paiosa, “Una nuova porta per il parco Lura”

Paiosa, Guaglianone presenta il recupero: \"Una nuova porta per il parco Lura\"

E’ pronto il progetto definitivo di “ruralizzazione nella valle del torrente Lura, qualificazione e valorizzazione delle pertinenze della cascina della Vigna nota in città come Paiosa”.

Si tratta di un intervento che darà al parco del Lura e al quartiere della Cassina Ferrara uno spazio di socialità e di fruizione per i saronnesi creando così un nuovo accesso alla principale area verde della città. In sostanza la vecchia e diroccata cascina Paiosa diventerà un’area servizi per il parco, info point, servizi igienici, noleggio bici, punto di ristoro. Una vera e propria porta multifunzione per permettere ai residenti del quartiere e ai frequentatori dell’area verde di avere un punto di riferimento durante le attività all’aperto.

Ereditato il progetto in bozza l’Amministrazione ha verificato con gli abitanti di Cassina Ferrara le esigenze e le migliorie da apportare all’opera che era già stata co-finanziata da Fondazione Cariplo.

Complessivamente si tratta di un intervento da 375 mila euro di cui 46 mila di fondi comunali che modificheranno il layout della palazzina, attualmente un rudere inutilizzabile, adeguando il progetto alle recenti normative in materia antisismica e di efficienza energetica degli edifici pubblici. Ma gli interventi non si limiteranno alla palazzina. Verrà realizzato un percorso in calcestre che unirà la cascina con via Togliatti a est e poi proseguire verso nord. E ancora un nuovo filare sul percorso sud/nord. In sostanza con il recupero della vecchia struttura si riqualificherà l’intera zona.

“E’ stato un lavoro lungo ed articolato, che ci ha visti da subito impegnati per rendere questo progetto condiviso con i residenti della Cassina Ferrara – – Abbiamo migliorato gli spazi e le dotazioni di quella che sarà la nuova porta di accesso al polmone verde della nostra città”.