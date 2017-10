Palazzolo sempre bene. Bizzi, ma cosa combini?

Varese - Caronnese 3-3

BIZZI 4 – Un portiere di qualunque categoria senior (ma pure giovanile) non può prendere un gol come il terzo subito da Bizzi contro la Caronnese. E a Masnago non c’è neppure il rischio del sole in faccia, questo è un rarissimo abbaglio al buio. Spiace mettere in croce un ragazzo di 18 anni, ma il Varese paga l’ennesima papera stagionale, tra l’altro in un momento difficile (sul 3-2) che però i compagni sembravano aver arginato.

FRATUS 6,5 – Ci aveva convinto a Gozzano, si ripete contro la Caronnese. Primo tempo magistrale, poi cala un po’ alla distanza ma a nostro avviso ha pienamente conquistato il ruolo di terzino destro titolare.

FERRI 6 – Nessuna colpa sui gol ospiti, provvidenziale con una scivolata in area a evitare il rischio del sorpasso.

BRUZZONE 5 – Bel primo tempo. Quando però concede il rigore a Massaro (dubbio, secondo noi, ma l’intervento non andava fatto in quel modo) entra in un turbine negativo da cui non riesce a risalire.

ARCA 6,5 – Mezzo punto in più per il bel gol che vale il 3-0 e illude i tifosi di casa. Poi si accoda alle difficoltà dei compagni, ma non è un under che deve suonare la carica.

(Granzotto 5,5 – Riesce a farsi ammonire per gomitata nonostante un metro di vantaggio e a regalare così un ultimo pallone alla Caronnese da scodellare in area)

PALAZZOLO 7 – Arretrato nel pacchetto di centrocampo è forse il migliore biancorosso del pomeriggio. Interrompe le azioni altrui, contribuisce a creare, occupa bene il campo, non disdegna i ripiegamenti. Punto fermissimo.

(Zazzi s. v.)

MONACIZZO 6 – Fa sempre il suo dovere, anche se – come già segnalato a Gozzano – appare un po’ meno in condizione rispetto a qualche settimana fa.

BATTISTELLO 6,5 – Bella partita: si infila nel corridoio giusto per segnare il 2-0, crea volume di gioco, si disimpegna bene. Esce con il Varese ancora avanti, seppure di un solo gol.

(Careccia 6 – Fa legna sulla mediana)

ROLANDO 6,5 – A livello di impegno è da applausi: copre tutto il campo, avanti e indietro. Non è ufficialmente tra i marcatori, perché è sostituito dal palo e dalla schiena di Gionta, però appare in crescita al di là di qualche sbavatura.

MOLINARI 6 – Propizia due reti su altrettanti calci d’angolo, dà un assist a Repossi che gioca male il jolly, apre entrambe le frazioni con due occasioni non semplici, eppure non va lontano dal gol. A noi questo Molinari basta.

(Rudi 6 – Entra e cerca di raddrizzare la difesa. Ci riesce anche, se non ci fosse la paperissima di Bizzi)

REPOSSI 6,5 – Un po’ al gancio: corre sempre tanto, crea occasioni, non si arrende. Però talvolta – e lo possiamo anche capire – arriva poco lucido in zona gol.