Palmanova, riapre il tunnel riqualificato

Inaugura domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 18.00 il sottopasso di Crescenzago di fronte al civico 152 di via Palmanova, dopo la riqualificazione voluta dal Comune e dal Municipio 3.

Il tunnel, molto utilizzato anche dai bambini che frequentano la vicina scuola, si presentava da tempo in uno stato di degrado. Il Comune è intervenuto sulla riqualificazione della struttura, la messa in sicurezza degli impianti, la predisposizione alla chiusura notturna del passaggio e il potenziamento dell’illuminazione. Contemporaneamente, il Municipio 3 ha coinvolto associazioni e cittadini per la decorazione e la cura dell’interno del sottopasso.

Prima dell’estate il Municipio 3 aveva pubblicato un bando rivolto ad associazioni ed enti con l’obiettivo di individuare soggetti in grado di decorarlo e di attrarre i residenti del quartiere in un processo di coesione sociale. Ha vinto il bando l’Associazione Piano Terra che ha progettato l’intervento e lo ha realizzato grazie alla partecipazione di numerosi soggetti fra i quali gli studenti del Liceo Artistico Caravaggio e i bambini dei quartieri Crescenzago e Rizzoli.

Sempre in Municipio 3 sono recenti altre due riqualificazioni: in viale Rimembranze di Lambrate e il giardino condiviso di via San Faustino, dove la collaborazione tra istituzioni e cittadini è centrale nel processo di rigenerazione urbana.