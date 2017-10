Paolo Rota è equity partner di kpmg

Camilla Pigni

Il varesino Paolo Rota, 45 anni, è stato cooptato equity partner di Kpmg, su presentazione di Ivan Spertini, socio “anziano”; neo partner anche la milanese Vera Ravasi. Kpmg è un network leader nei servizi professionali in Italia con circa 4 mila tra Soci, associate partner, manager e dipendenti, e circa 190 mila persone nel mondo in oltre 150 paesi.

Uno dei primissimi iscritti, nel 1992, alla Università Liuc di Castellanza, insieme a studenti che oggi hanno raggiunto traguardi importanti imprenditoriali o come manager di aziende di successo non solo del territorio, Rota è probabilmente il primo alumnus di Liuc a raggiungere una posizione apicale di questa natura.

Paolo Rota ha collaborato e collabora con Liuc con testimonianze e lezioni su vari temi “financial”. Entrato in Kpmg nel 1997, ha maturato la sua esperienza professionale con particolare focus su aziende di eccellenza del territorio di Varese e dell’Alto Milanese; ha per altro collaborato a progetti importanti in tutto il territorio italiano. È divenuto manager nel 2002 e senior manager nel 2005. sposato, con due maschietti, juventino convinto, Paolo ama correre e giocare a calcio quando gli impegni professionali lo permettono, oltre ad essere un ottimo cuoco.

Nel suo team il neo senior manager Marco Maria Daverio, anch’esso laureato in Liuc, e gli appena promossi manager Nicolò Ferri, laureato in Cattolica con 110 e Lode, nonché Luca Gambarotto, anche esso con un 110 e Lode all’Università dell’Insubria e per un breve periodo assistente di matematica in Università.