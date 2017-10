Parcheggio a pagamento? I pendolari dicono no

Il comitato dei pendolari della linea Milano-Gallarate non ci stanno e annunciano battaglia contro l’idea di rendere a pagamento il parcheggio dei pendolari di via Rovereto a Busto Arsizio. L’area, aperta alcuni anni fa e da sempre al centro delle polemiche per la scarsa sicurezza e per le condizioni della pavimentazione, è al centro di un progetto dell’amministrazione comunale che punta a riqualificarla e a renderla un vero parcheggio asfaltato e con tanto di spazi regolamentati, illuminazione e…sosta a pagamento.

Proprio di fronte a questa possibilità, con cui il Comune vorrebbe rientrare dalle ingenti spese di messa in sicurezza, i pendolari protestano e chiedono che venga portata avanti l’opzione di realizzare un parcheggio nell’enorme area abbandonata dell’ex-scalo Hupac, che è pure già asfaltato. Di seguito la presa di posizione del comitato sulla propria pagina Facebook.

Per gli utenti di Via Rovereto di Busto Arsizio: il comitato dice no al pagamento di un parcheggio che verrà sistemato solo in parte, verrà realizzata solo l’asfaltatura, senza abbattere il muro perimetrale che non dà sicurezza sopratutto nelle ore notturne. Non ci sembra corretto questo modo di agire. Ma ancora di più spingiamo il Comune a cercare e ricercare il dialogo con RFI (cosa che è stata avviata ma che richiede pazienza e costanza come ci insegna la storia di Legnano), per poter sfruttare le aree dell’ex-scalo merci, già asfaltate, quale parcheggio a servizio di tutta la città senza dover necessariamente inondare di altro asfalto Busto Arsizio. Recuperare le aree dell’ex scalo merci è fondamentale. Inoltre per dare decoro alla zona limitrofa alla stazione prendendo in questo modo due piccioni con una fava.