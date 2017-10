Passaggio a livello, chiuso fino al 4 novembre

Varie dai comuni

La chiusura del passaggio a livello di Laveno, inizialmente prevista fino al 28 ottobre, è stata prorogata fino al 4 novembre.

I lavori per l’adeguamento dei binari per consentire il transito dei convogli Alp-Transit ha infatti richiesto più tempo del previsto.

La proroga è dovuta al fatto che la ferrovia è percorsa con frequenza da treni officina, che stanno lavorando all’imbocco della galleria che si trova a circa 100 metri dal passaggio a livello. Questa galleria, con i suoi 3 chilometri di lunghezza, è una delle più lunghe dell’intera tratta Gallarate-Bellinzona.

Si è reso dunque necessario il rinvio dell’apertura, al fine di poter permettere di operare e svolgere tutti i lavori nella più completa sicurezza.

Una brutta notizia dunque per tutti gli automobilisti che vista la chiusura del passaggio sono dirottati verso via XXV aprile, via Cittiglio e via Mombello, percorrendo un percorso più lungo.