Passione Biancorossa in trasferta a Olginate

Varese - Caronnese 3-3

Dopo la “pausa” di Bra, il Club Passione Biancorossa organizza la trasferta in pullman per l’incontro che vedrà impegnato il Varese di Iacolino sul campo di Olginate. Il match è in programma domenica 5 novembre alle ore 14.30 ed è valido per la 13a giornata del girone di andata del Girone A di Serie D.

Il ritrovo per i tifosi è fissato a mezzogiorno sul piazzale del “Franco Ossola” da dove si partirà subito dopo in direzione della cittadina il provincia di Lecco. Il costo – per il solo trasferimento in pullman – è fissato in 15 Euro per i soci di Passione Biancorossa e in 20 Euro per chi non è associato.

I biglietti per assistere all’incontro di calcio potranno essere acquistati direttamente allo stadio dell’Olginatese. Per informazioni e prenotazioni bisogna contattare entro e non oltre venerdì 3 ottobre i numeri di Isacco (348-3584201) o di Antonella (338-2584390)