Pausa pranzo con la “scacchiera comunale”

La scacchiera del Comune

Dicono che in pausa pranzo ci siano persone che arrivano fin da Luino per mangiarsi un panino in santa pace, avvolti dalla natura e dalla tranquillità di questo paese.

Galleria fotografica La scacchiera del Comune 4 di 11

Siamo al confine con la Svizzera, così vicina da non distinguersi, se non fosse per il rumore della Tresa che fa da confine naturale coi due stati.

Di fianco al municipio di Cremenaga c’è un parco pubblico con erba rasata alla perfezione, giochi per i bambini e panchine in ordine.

In certe ore si riempie di avventori alla ricerca di dieci minuti di relax.

Così il sindaco, Domenico Rigazzi, qualche tempo fa ha deciso di dotare il terrazzamento del municipio quasi al livello del parco, di una scacchiera gigante disegnata a terra.

Poi sono arrivati torri, alfieri e regine dell’altezza di una quarantina di centimetri e forse più. Così, a seconda degli orari, impiegati o bimbi si fanno la partita all’aria aperta.