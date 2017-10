Pedemontana, a che punto sono le compensazioni per i Comuni

Le foto scattate da Ivano Ghezzi testimoniano lo stato di abbandono e incuria in cui versano le piante posizionate dalla società autostradale che dovevano essere la compensazione ambientale per l'opera in Valle Olona. Una buona parte sono morte

A che punto sono gli interventi di compensazione ambientale di Pedemontana? Otto sono i Comuni del Varesotto che hanno già firmato la convenzione, mentre due (Morazzone e Cislago) stanno definendo gli interventi. È una fase importante, perché bisogna portare a casa l’effettivo risultato, che in alcuni casi già si iniziano a vedere.

«Sperando che nel frattempo Pedemontana non fallisca», si lascia sfuggire qualche sindaco. Perché in ballo c’è sempre la situazione complessa della società Pedemontana Lombarda, su cui pende la spada di Damocle della richiesta di fallimento, in esame alla sezione apposita del Tribunale di Milano.

Anche per questo alcuni Comuni hanno lavorato per ottenere direttamente le risorse, assumendosi poi direttamente la responsabilità di realizzare le opere.

A Morazzone la sottoscrizione della convenzione dovrebbe arrivare al massimo entro fine anno (il testo è condiviso e si stanno definendo dettagli). «Siamo in fase di sottoscrizione» spiega il sindaco Matteo Bianchi. L’accordo prevede opere per 265mila euro, concentrati sulle aree verdi nella zona tra via Caronaccio e l’oratorio del paese, a ridosso di via Leonardo Da Vinci. Un nuovo parco, con «interventi di illuminazione, parco giochi per bambini e area cani che ridaranno un senso a quest’area ai margini del paese». La convenzione deve essere sottoscritta dal consiglio comunale: «Questione di settimane, ormai» risponde il sindaco quando si chiedono i tempi. «Credo che possa andare nel prossimo consiglio o comunque prima di Natale».

Foto di Morazzone

Più articolata la situazione invece a Cislago, dove sono previste la ricostruzione del centro sportivo e la realizzazione di un’area verde attrezzata. Il sindaco Cartabia ha spiegato con una dettagliata nota lo stato di avanzamento della convenzione, rispetto ai due diversi “capitoli” dell’intervento.

Altro Comune che ha fatto passi avanti è Lozza, piccolo paese interessato però in maniera pesante dai lavori e dalla nuova infrastruttura della tratta della “Tangenziale di Varese”. «La convenzione è già sottoscritta, abbiamo condiviso i progetti e stiamo andando avanti» spiega il sindaco Giuseppe Licata. In questo caso gli interventi prevedono ciclopedonali atrezzate intorno al paese e un intervento sull’asse ciclabile sovracomunale Malnate-Castiglione Olona (prolungamento dell’esistente pista della valle Olona che risale da Castellanza per oltre venti chilometri). Un tracciato «che non passa non direttamente da Lozza ma ha un grande valore anche per noi».

I tempi? Il progetto del primo lotto è già stato consegnato, «contiamo di chiudere nel prossimo anno».

oasi boza cassano magnago

L’area verde “Oasi Boza” a Cassano

Quanto agli altri che invece hanno già sottoscritto da tempo, si sta procedendo. Il che significa che in parte gli interventi sono già realtà, in parte si vanno definendo. Prendiamo ad esempio Cassano Magnago, che ha sottoscritto nel novembre del 2016. Qui sono stati completati i lavori di sistemazione (313mila euro) sull’area verde della Boza, un’area umida e di passaggio per gli stormi di migratori, che di fatto costituisce anche un parco urbano. L’altro progetto invece è il “Parco di città”, che invece è ancora in itinere. L’idea è un parco urbano a ridosso della zona del cimitero, tra le vie Pacinotti, Bramante e San Pio X (nella zona passa anche il torrente Rile). Qui c’è un mosaico di terreni a prato e campi che fa capo a un gran numero di proprietari diversi: «La novità è che Pedemontana ci darà le risorse e le gestiremo direttamente noi» dice il sindaco Nicola Poliseno. «Pedemontana esercita a questo punto solo i titoli espropriativi, ma poi li definiremo noi. Obbiettivo è trovare l’equilibrio migliore tra i soldi da spendere per le aree e quelli per la sistemazione dell’area».

parco di città Cassano compensazioni pedemontana

Un’idea del futuro Parco di Città a Cassano

Poi ci sono gli altri Comuni, che avevano chiuso quest’anno l’accordo. Ad esempio Gorla Maggiore ha sottoscritto nel 2017 e prevede lavori per 286mila euro, con riqualificazione dell’area attorno alla chiesa di San Vitale con la creazione di una nuova area verde attrezzata.