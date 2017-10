Pedemontana e compensazioni, il sindaco precisa

pedemontana cislago gallerie

Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco di Cislago, Gian Luigi Cartabia, sullo stato d’avanzamento della convenzione con Pedemontana

Ho letto il vostro articolo riguardante “Interventi di compensazione Pedemontana sottoscrive l’intesa con 8 comuni del Varesotto“ e al riguardo vorrei fare delle brevi osservazioni e precisazioni.

Il Comune di Cislago dal mese di ottobre del 2016 ha sottoscritto con A.P.L. l’accordo di ricognizione e riprogrammazione delle fasi inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi al nuovo centro sportivo ed al progetto locale n°7 , approvato in Consiglio Comunale con delibera n° 44 del 26/10/2016 con il quale venivano definite sia le fasi di intervento che i relativi importi ,in particolare per quanto riguarda la fase n° 1 per realizzazione del nuovo centro sportivo si è in attesa che APL completi la consegna della documentazione progettuale per la relativa approvazione da parte del Comune di Cislago successivamente APL provvederà alla consegna dei lavori alle ditte Edilpiemme s.r.l ( mandataria ) e Crocco Emanuele s.r.l. ( mandante ), già assegnatarie dal 2013 ,solo poi si potrà procedere alla progettazione delle opere da realizzare per la fase n° 2 del nuovo centro sportivo.

Segnalo che per quanto riguarda questo punto APL è inadempiente stando a quanto previsto dall’articolo n° 7, APL ha però segnalato che queste inadempienze sono scaturite dall’adeguare il progetto esecutivo dell’isolamento termico alla nuova normativa regionale in materia stabilite riguardante i fabbricati del nuovo centro sportivo problematiche progettuali che a breve dovrebbero essere risolti .

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere relative al Progetto Locale n° 7 che riguardano la realizzazione di un’area verde attrezzata a nord del paese e il ripristino del campo di allenamento del vecchio campo sportivo di via Papa Giovanni XXIII per un importo di 1.554.828,00 euro , come previsto dal punto n°4.2 dell’accordo, dopo diversi incontri avuti con APL per definire le problematiche riscontrate in fase di progettazione preliminare, a breve si procederà alla sottoscrizione degli accordi puntuali definitivi .

Pertanto sarebbe il caso di meglio chiarire l’articolo che avete pubblicato

Il Sindaco: Gian Luigi Cartabia

Comune di Cislago